Galaxy Z Flip 5 : un youtubeur a torturé le smartphone pliable de Samsung pendant une semaine, le résultat est hallucinant

La sortie du très attendu Galaxy Z Flip 5 de Samsung est imminente. Dévoilé le 26 juillet dernier à l’occasion de l’événement Unpacked , le smartphone pliable affiche de belles améliorations par rapport à son prédécesseur. De plus, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, qui seront tous deux officiellement lancés demain, bénéficient d’un étui bien pratique disposant d’un anneau de maintien . Samsung a mis en avant la nouvelle charnière waterdrop (« goutte d’eau »), qui permet non seulement une fermeture à plat, mais également une meilleure durabilité. Un utilisateur a donc décidé de vérifier les affirmations du fabricant sud-coréen.

En effet, selon Samsung, le Galaxy Z Flip 5 serait capable de résister à 200 000 cycles de pliages et de dépliages. Le youtubeur Mrkeybrd a ainsi ouvert et fermé le téléphone en continu, jusqu’à ce que celui-ci ne fonctionne plus. Le résultat est impressionnant. En effet, lors de ce test, le Galaxy Z Flip 5 a résisté à 401 146 cycles d’ouverture/fermeture.

Galaxy Z Flip 5 : record battu pour Samsung

Le test de Mrkeybrd n'est pas aussi précis que le type de pliage et de dépliage robotisé que Samsung a présenté afin de promouvoir le Flip 5 et le Fold 5. En revanche, celui-ci est plus proche de la réalité, les opérations ayant été faites à la main et dans différentes conditions. En effet, les téléphones ont été soumis à une grande variation dans la vitesse et la force avec lesquelles ils ont été pliés et dépliés. Cette méthode reflète sans doute le type de stress que des personnes réelles, plutôt que des machines, feront subir au téléphone.

Ainsi, le Z Flip 5 est resté largement utilisable jusqu'à ce qu'il passe la barre des 400 000 ouvertures. L'appareil a ensuite été immergé dans l'eau et recouvert de farine et d'œufs. La charnière est alors devenue de plus en plus inutilisable, jusqu'à ce que le YouTuber mette fin à l'expérience lorsqu'une ligne rose est apparue sur le côté droit de l'écran.