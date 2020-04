Vous pouvez désormais gagner de l'argent via votre profil Facebook - voici comment

Si votre accès à Facebook est aujourd’hui gratuit, c’est parce que vous acceptez volontairement d’être soumis à des publicités ciblées, et - selon vos paramètres de sécurité - en mettant à disposition d’annonceurs tiers une partie de vos données personnelles. Toutefois, le réseau social n°1 a décidé qu’il était temps de rémunérer ses utilisateurs les plus créatifs.

Facebook vient en effet d’annoncer qu'il donnera la possibilité aux vidéastes de la plateforme de monétiser l’accès à leurs contenus vidéo diffusés en direct. Cela signifie que la prochaine fois que vous choisirez de démarrer un live, vous pourriez commencer à gagner un peu d’argent.

La compagnie de Mark Zuckerberg ne donne pas beaucoup plus de détails sur cette nouvelle option, se contentant de déclarer : « Pour soutenir les créateurs et les petites entreprises, nous prévoyons d'ajouter la possibilité de faire payer l’accès aux vidéos en direct - tout ce qui va des spectacles aux cours virtuels, en passant par des conférences et des formations professionnelles ».

Cet accès payant inédit serait déployé « dans les prochaines semaines ». Facebook n'a pas indiqué s'il récupérera une partie des bénéfices reversés aux créateurs. Mais nous pouvons aisément supposer que l’entreprise recevra un pourcentage.

Devenir millionnaire grâce à Facebook, ce n’est pas pour demain

Ce ne sera pas la seule façon de gagner de l'argent à partir de votre flux d'activités Facebook. La plateforme sociale gère également sa propre monnaie virtuelle, appelée Etoiles. Cette fonctionnalité s’avère disponible presque partout dans le monde, hormis dans quelques pays tels que la Lybie, l’Egypte ou encore la Corée du Sud.

Tout compte Facebook peut acheter des Étoiles et les envoyer à des créateurs qu'ils apprécient en guise de pourboire. Cependant, comme chaque Étoile ne vaut que 0,01 dollar (0,009 euro), il vous faudra en recevoir un très grand nombre avant de vous offrir un yacht.

En réalité, Facebook n’a pas encore vocation à devenir un service de monétisation pour vidéastes, à l’instar de YouTube ou de Twitch. Le réseau social cherche avant tout à faciliter les dons communautaires, particulièrement en faveur des associations caritatives et des grandes causes. Et vous pouvez d’ores et déjà apporter votre généreuse participation à celles-ci, via des boutons de collecte implémentés… sur les vidéos en live.

Via The Verge