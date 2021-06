Windows 11 veut définitivement enterrer Skype

Une nouvelle fuite de code de Windows 11 révèle que les changements apportés par le futur système d'exploitation de Microsoft ne se limiteront pas à une optimisation de l’interface et de la barre des tâches.

En supposant que la fuite représente ici la version finale de Windows 11, il semble que le service de visioconférence Skype sera rayé de la liste des applications préinstallées sur le bureau Windows.

La fonction Meet Now, qui permet aux utilisateurs de participer à des réunions Skype directement depuis le bureau, sans avoir à se connecter ou à ouvrir le client, a également disparu. Cet outil a été déployé l'année dernière pour aider tout un chacun à rester en contact avec ses amis et sa famille pendant la pandémie. Aujourd’hui, cette absence au sein de Windows 11 suggère un usage restreint et plus discret.

L'application Skype sera toujours disponible sous Windows 11 via le Microsoft Store - mais la décision de la supprimer de la liste des logiciels préchargés en dit long sur l’avenir du service.

Skype for Business, premier clou sur le cercueil

Skype a été racheté par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, mais la plateforme s'est depuis égarée, subissant de vives critiques pour avoir décidé de privilégier l’insertion de nouvelles fonctionnalités plutôt que d’améliorer la qualité des appels.

Pendant les phases de confinement, Skype s’est fait lentement éclipser au profit de la nouvelle plateforme collaborative Microsoft Teams. Pour autant, la volonté de la société de mettre Skype au placard est plus datée.

Ainsi, à l'été 2019, Microsoft a annoncé qu'elle mettrait à la retraite Skype for Business Online d'ici le 31 juillet 2021. Et les clients professionnels (à l'exception des clients de l’application bureau Skype for Business) seront contraints de migrer vers Teams.

Microsoft a fait tout son possible pour encourager les entreprises à faire la transition le plus tôt possible, en déployant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant les performances exclusivement sur Teams. La décision de supprimer l'installation de Skype sous Windows 11 est la prochaine étape logique de ce processus, donnant aux clients une raison de moins d'utiliser Skype au lieu de Teams.

Il est enfin prévu que Microsoft remplace la fonction Skype Meet Now par un outil similaire axé sur Teams : Meet and Chat. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'accéder aux canaux Teams et aux réunions vidéo à partir d'un bouton dans la barre des tâches de Windows 11.

Via Windows Latest