Windows 10X sera le système d’exploitation Microsoft le plus facile à maîtriser

Windows 10X vise de nouveaux sommets en termes de convivialité, avec un nouveau centre d'apprentissage (Learning Hub), application de base qui viendra faciliter la prise en main de ce système d'exploitation réputé comme léger.

L'objectif de Microsoft est ici de permettre à tout utilisateur néophyte de devenir un « expert » Windows, via la mise à disposition de multiples astuces directes et personnalisées. Celles-ci succèdent à l’application du même nom - que vous pouvez déjà utilisée sous Windows 10 (il suffit de saisir « Astuces » dans la zone de recherche, à côté du menu Démarrer).

Si vous n'avez jamais fait appel à l'application Astuces de Windows 10, il s'agit d'un ensemble de conseils concis sous forme de tutos textuels ou vidéo, vous guidant dans l’exécution de certaines tâches relatives au système d'exploitation.

Sous Windows 10X, le Centre d’apprentissage est mis à niveau, avec un cadre plus esthétique centré sur chaque thématique et soulignant un choix plus large de conseils, par sujet traité. Comme le rapporte Windows Latest, nous retrouverons davantage d’informations, mais aussi plus d'images, d'animations et de vidéos pour aider à illustrer les points soulevés. Tout cela devrait rendre Windows 10X beaucoup plus facile à maîtriser en quelques leçons à peine.

Un menu simplifié

Une liste de toutes les prétendues applications par défaut, qui seront présentes sous Windows 10X, a récemment fuité. En supposant qu’elle soit légitime - et que rien ne soit modifié par Microsoft entre-temps - ces applications de base s’avèrent être : Edge, Office, Teams, Calendrier, Photos, Caméra, Calculatrice, Alarmes & Horloge, Films & TV, Paint, Musique, Bloc-notes, Contacts, Messages et le Centre d’apprentissage. L'autre entrée que vous ne connaissez peut-être pas, Media Plan, est l'endroit où l’ensemble de vos abonnements mobiles seront stockés et gérés.

Outre le Centre d’apprentissage, Microsoft prévoit également de simplifier le processus de démarrage de Windows 10X, en supprimant toute trace de l'assistant numérique Cortana.

Le développement de Windows 10X pourrait s’achever d'ici décembre 2020, selon les spéculations les plus récentes. Et nous pourrions ainsi tester les premiers appareils fonctionnant avec le système d'exploitation léger de Microsoft dès le printemps 2021.