Wilder vs Fury 2 : comment regarder le match de boxe en direct jusqu’au dernier round ?

Il ne fait aucun doute que l’affiche Fury vs Wilder 2 marquera l’Histoire de la WBC. La volonté sans faille des deux adversaires pour obtenir ceinture de champion du monde promet une rencontre épique, voire la plus spectaculaire de l’année. En France, l’événement sera diffusé en exclusivité sur Canal Plus. Toutefois, si vous résidez à l’étranger pendant la rencontre, vous pourrez toujours la suivre via la solution détaillée ci-dessous.

Fury vs Wilder 2 : où et quand ? La revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura lieu à Las Vegas, au MGM Grand, le samedi 22 février. Le match démarrera à 5 heures du matin, heure de Paris.

Entre Fury et Wilder, c’est une « affaire inachevée » qui prend racine en décembre 2018. Les deux colosses ont dû rester sur un match nul après une décision controversée de l’arbitre. Aujourd’hui, il remette en jeu ce rendez-vous manqué à Las Vegas. Rien de moins que le titre de champion poids lourd de la WBC.

D'une taille imposante de 1,80 m, Deontay Wilder est tout simplement l’un des plus grands artistes de la boxe anglaise. L'Américain de 34 ans se vante souvent de son record personnel : 41 victoires par KO. La dernière en date remonte au mois de novembre 2019, face au non moins impressionnant Luis Ortiz.

De l'autre côté du ring, le Britannique Tyson Fury est son égal par la taille. Le « bambin » de Manchester s'envolera pour Vegas avec un bilan de 20 victoires par KO. Il est surtout connu pour avoir terrassé Wladimir Klitschko en 2015, ce qui lui a permis de rejoindre le panthéon des plus grands champions poids lourds.

Où regarder Wilder vs Fury 2 en France ?

Le match aller s’était déjà disputé en direct via Canal Plus. La revanche reste sur la même chaîne, le 22 février, à partir de 5 heures du matin. Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus, nous vous conseillons d’opter pour la formule sans engagement à 19,90 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

