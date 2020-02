Super Bowl 2020 : voici toutes les bandes annonces qu’il ne fallait pas manquer

Le Super Bowl 2020, ce n’est pas que du football américain. Pour de nombreux téléspectateurs, c’est avant tout l’occasion de découvrir les bandes annonces inédites des films et des séries qui vont marquer l’année en cours. En l’occurrence pour cette édition, les futurs opus des franchises Marvel, Disney, James Bond et Fast and Furious.

Tous les studios de production ne sont pas représentés au Super Bowl. Et pour cause : un spot TV de 30 secondes pendant la finale coûte 5,6 millions de dollars. Faites le calcul pour une bande-annonce de deux minutes comme celle de Mulan. Ainsi Warner Bros et Sony ont décidé de ne pas participer à l'événement, ce qui signifie que vous ne verrez pas de nouvelles images des films DC comme Birds of Prey ou Wonder Woman 1984. Aucune mise en avant de Morbius non plus, le spin-off des films Spider-Man définira sa promotion autrement.

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les bandes-annonces du Super Bowl 2020. Si vous avez manqué l’événement, cette session de rattrapage est cadeau. Profitez-en.

WandaVision, Loki et The Falcon and the Winter Soldier

La plus grande (et la plus attendue) surprise de la soirée : nous avons pu visionner The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki, trois des prochaines séries originales de Disney Plus. Bien que leurs dates de programmation n'aient pas été révélées dans la bande-annonce, nous devrions découvrir la première d’ici le mois d’août.

James Bond : Mourir peut attendre

Comme prévu, l’agent 007 a eu droit à ses 30 secondes de notoriété au Super Bowl. Avec des images totalement inédites qui viennent compléter le premier trailer officiel de décembre 2019. Ici, Rami Malek, prochaine némésis de l’espion, s’offre même le luxe de relayer Daniel Craig au second plan.

Sans un bruit, partie 2

Attention spoilers : un personnage, décédé dans le premier opus, revient nous hanter sous forme de flashback dans ce spot TV. Bien qu’il s’agisse d’une suite, le film d’horreur présentera quelques éléments qui éclairciront les fans sur les origines de ces angoissantes créatures.

Fast & Furious 9

Pas vraiment une exclusivité, la bande-annonce intégrale de Fast and Furious 9 est sortie deux jours avant la diffusion du Super Bowl. C’est toutefois toujours un plaisir d’observer le potentiel kitsch de John Cena en ennemi mortel du clan Toretto.

Top Gun: Maverick

C’est le bon placement produit de l’année ! Le blockbuster porté à 200% par Tom Cruise cible les pères de famille qui ont grandi avec les films d’action des années 80, la filmographie complète de l’acteur… et le Super Bowl !

Minions 2 : il était une fois Gru

Et puisque nous sommes dans la cible familiale, ce second film dérivé de la saga Moi, moche et méchant devrait faire bouillir d’impatience les plus jeunes. Ce préquel devrait sortir durant l’été 2020 et contera la jeunesse de Gru et sa relation plus que problématique avec les Minions.

Invisible Man

20 ans après la version de Paul Verhoeven, le mythe de l’Homme Invisible apporte une nouvelle relecture moderne. Avec Elisabeth Moss, l’héroïne de The Handmaid’s Tale en tête d’affiche et Leigh Wannell, créateur de Saw et d’Insidious, à la réalisation. Cet extrait a terrifié le public du Super Bowl.

Sonic, le film

L’adaptation live action des jeux Sonic a été jusqu'à présent une source infinie de memes sur Internet. La bande-annonce du Super Bowl, elle, se veut plutôt maline avec l’interview de sportifs de haut niveau qui comparent leurs performances à celle du hérisson le plus rapide de la pop culture.

Bob l’Éponge : éponge en eaux troubles

L'un des spots TV les plus divertissants de la soirée. Keanu Reeves apparaît brièvement dans cette bande-annonce qui narre les nouvelles aventures loufoques de Bob l’Eponge. Un pied de nez à de nombreuses critiques qui espéraient un teaser de Matrix 4 pendant le Super Bowl 2020.

Black Widow

Tout comme Fast and Furious 9, cette seconde bande-annonce de Black Widow n’a rien d’inédit. Toutefois elle apporte un focus intéressant sur les personnages incarnés par Rachel Weisz, Florence Pugh et David Harbour (et vous pourrez toujours vous moquer ou vous offusquer un peu plus de leur accent russe stéréotypé).

Mulan

Disney a décidé de passer tout son budget Super Bowl dans la promotion de sa prochaine adaptation live action. La bande-annonce de Mulan s’avère épique et promet une odyssée impressionnante, bien au-dessus des remakes du Roi Lion et d’Aladdin.

Hunters

Amazon Prime Video livre les premières images de ce qui semble être l’une des futures grandes séries de l’année. Dirigée par Jordan Peele (Get out, Us, The Twilight Zone), elle embarque Al Pacino à la tête d’une chasse aux nazis dans le New York des années 70. Intrigant.

Rick et Morty

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une bande-annonce, vous serez ravis de revoir nos deux anti-héros quelques secondes. Même dans une publicité pour Pringles qui ne révèle aucun élément de la saison 4. Rassurez-vous : Rick et Morty reviendront bel et bien en 2020 !