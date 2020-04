Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp pourrait changer la donne

A l’heure du confinement total, la popularité - et même l’utilité - de WhatsApp pour mettre en contact les utilisateurs de tous horizons n’est plus à prouver. Toutefois, peu d’entre eux nierait également le besoin d’optimiser l’application de messagerie. Si vous faites partie des exigents, gardez un œil sur les versions bêta du service. C’est un excellent moyen de surveiller la direction qu’elle prend et les futures fonctionnalités en cours de développement.

La dernière mise à jour - WhatsApp Beta v2.20.110 - annonce ainsi deux nouvelles options qui risquent de faire beaucoup de bruit. En plus de la possibilité d’autodétruire ses conversations - que nous avions déjà évoquée -, la bêta fait désormais référence à la prise en charge de multiples appareils… sur un même compte.

Comme l'a signalé WABetaInfo, la fonctionnalité d’autodestruction des messages semble avoir changé de nom, encore une fois. Auparavant repérable sous l’appellation « Effacer le contenu » puis celle de « Supprimer les messages », WhatsApp la nommerait aujourd’hui « Activer l’expiration des messages ». Ce n'est pas seulement l’intitulé qui a été modifié ici, la durée d’existence des messages avant leur suppression se retrouve réduite de six à quatre options : Jamais / 1 jour / 1 semaine / 1 mois (exit 1 heure et 1 an, présents dans la version précédente).

En parallèle, la prise en charge de multiples appareils s’avère bien plus intéressante. Les développeurs de WhatsApp travaillent activement sur cette fonction. A l’heure actuelle, elle n'est cependant pas encore active pour les bêta-testeurs et ne peut donc être évaluée pour le moment.

Plus d’appareils = plus de sécurité ?

Une fois l’option implémentée, vous pourrez utiliser WhatsApp avec le même compte, sur votre smartphone et sur votre tablette, SIMULTANEMENT ! Vous craignez du coup que qu’un inconnu puisse se connecter avec vos identifiants sur un autre appareil ? Il ne pourra le faire à votre insu et sans votre consentement. En effet, les clés de cryptage utilisées pour sécuriser les messages seront modifiées à chaque fois qu'un nouveau dispositif sera ajouté. Et une notification vous sera envoyée à chaque fois qu’un nouvel appareil se connectera via votre compte.

Si vous souhaitez tester la version bêta de WhatsApp, vous devrez vous inscrire au programme bêta de Google Play. Pour l'instant, la place est limitée, mais cela vaut la peine de tenter sa chance de temps en temps.

Via WABetaInfo