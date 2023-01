“Welcome to Chippendales” et “Extraordinary” : les 2 nouveautés à voir sur Disney+ en janvier

Le 11 janvier dernier, Disney+ a dévoilé sa toute nouvelle série sensation : “Welcome to Chippendales” ! La série nous dévoile la vie de Somen “Steve” Banerjee, un immigrant indien aux Etats-Unis qui n’a qu’un rêve : devenir le roi du strip-tease masculin dans le monde. Et pour ce faire, il n’a aucune limite !

Avec “Welcome to Chippendales”, on découvre les Etats-Unis de la fin des années 1970 et l’univers sombre des coulisses du strip-tease masculin. Derrière les paillettes, la volonté de pouvoir de Somen Banerjee le mènera à des actions qu’il regrettera peut-être et tout le monde ne s’en sortira pas indemne, surtout ceux qui vont essayer de se mettre sur le chemin de ce dernier.

Produite par Robert Siegel, qui s’est notamment fait connaître l’année dernière avec la série Pam & Tommy, et Kumail Nanjiani, la série nous propose un casting trié sur le volet ! On y retrouve notamment Kumail Nanjiani dans le rôle de Somen Banerjee, mais aussi Murray Bartlett qui a déjà joué dans The White Lotus, Juliette Lewis, connue pour son rôle dans Yellowjackets et Annaleigh Ashford qui a joué dans American Crime Story de Ryan Murphy.

Suivez les aventures de Jen dans “Extraordinary” fin janvier sur Disney+

(Image credit: Disney Plus)

Le 25 janvier prochain, Disney+ sort une autre série qui s’annonce être une véritable pépite : “Extraordinary”. C’est une sitcom britannique plus légère que “Welcome to Chippendales” qui suit la vie de Jen dans un monde où tout le monde se découvre un superpouvoir pour son 18ème anniversaire, sauf Jen !

Alors qu’elle a déjà 25 ans, Jen n’a en effet toujours pas découvert quel est son superpouvoir, ou pire : si elle en a un ! Avec “Extraordinary”, vous suivez ainsi la recherche de Jen sur son potentiel superpouvoir, mais aussi sa vie quotidienne entourée de proches comme sa meilleure amie Carrie qui peut parler avec les morts ou son aventure d’un soir Luke qui peut voler dans les airs.

Du côté du casting, on retrouve notamment dans la série Máiréad Tyers dans le rôle de Jen, Ned Porteous qui joue Luke ou encore Sofia Oxenham qui joue Carrie.

Cette série sera disponible dans la catégorie Star sur Disney+. Cette catégorie compte déjà de nombreux succès originaux comme Pam & Tommy, Les Amateurs ou encore Reservation Dogs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.