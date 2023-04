Twitter Blue : les utilisateurs payants ont désormais droit à 10 000 caractères

Elon Musk admet avoir racheté Twitter sous la contrainte . Pourtant, le milliardaire ne perd pas le nord quant à la rentabilisation de la plateforme, qui change officiellement de nom . En effet, les utilisateurs payants disposent de toujours plus d’avantages par rapport à ceux qui utilisent Twitter gratuitement.

En effet, pour les utilisateurs américains de Twitter Blue, la limite de 280 caractères du site appartient déjà au passé depuis février dernier. À cette date, cette limite a déjà été étendue à 4 000 caractères. Mais aujourd'hui, la société a plus que doublé cette limite et a lancé la prise en charge de tweets d'une longueur maximale de 10 000 caractères. De plus, Twitter prend désormais en charge le formatage de texte en gras et en italique, ce qui permet aux créateurs de contenu de personnaliser leurs tweets.

Twitter : plus de contenu, plus de bénéfices

Une limite de 10 000 caractères (soit un total d’environ 2 000 mots) peut paraitre excessive pour la plupart des utilisateurs occasionnels. Mais celle-ci avantagerait considérablement les comptes professionnels, qui tireraient en des bénéfices financiers. En effet, la société vient de rebaptiser les "Super Follows" en "Abonnements". Ce système permet aux utilisateurs de facturer 3, 5 ou 10 dollars par mois pour des contenus exclusifs. Twitter a d’ailleurs promis de ne rien prélever sur leurs gains au cours des 12 prochains mois.

De plus, les utilisateurs de Twitter Blue peuvent également publier des vidéos longues de plusieurs heures. Ces différents avantages leur permettent d’obtenir davantage de moyens afin de maintenir l'intérêt de leurs abonnés, et ainsi rentabiliser leur travail. Par ailleurs, en incitant les utilisateurs à passer plus de temps sur Twitter, la plateforme multiplie les occasions de leur proposer des publicités qui rapporteront plus d'argent à l'entreprise d’Elon Musk. Il faut toutefois que le succès des Super Follows fut mitigé. Reste donc à voir si ce nouveau format fera mieux que son prédécesseur.