The Witcher : Monster Slayer a déjà atteint le million de téléchargements, un succès qui reste loin de celui de Pokémon Go

Le 21 juillet, The Witcher : Monster Slayer a été lancé comme un autre jeu mobile pour s'attaquer à l'énorme Pokémon Go dans le genre du jeu de réalité intégrée (JRI). Il a souffert de problèmes de serveur le jour du lancement, empêchant les fans de jouer au jeu pendant des heures, mais cela ne semble pas avoir eu d'impact sur les téléchargements.

La société d'analyse d'applications Sensor Tower a fourni à TechRadar des données sur les téléchargements de l'application pour sa première semaine d'existence.

Elle indique que le jeu "a généré plus d'un million de téléchargements dans le monde entier sur l'App Store et Google Play au cours de sa première semaine". Si l'on en croit les données publiques publiées sur le site Web de Sensor Tower, ces téléchargements concernent essentiellement les joueurs Android.

Cela laisse donc présager un avenir radieux pour le jeu mobile The Witcher - du moins, plus prometteur que la réception du premier jour.

Il convient toutefois de préciser que le fait que les joueurs téléchargent le titre ne signifie pas nécessairement qu'ils y jouent.

Conclusion : Ce n'est pas encore Pokémon Go

The Witcher : Monster Slayer fait suite à des jeux similaires liés à des franchises populaires comme Minecraft, Harry Potter et Jurassic Park, en essayant de s'attaquer au jeu Pokémon Go de Niantic, qui connaît un énorme succès. A son lancement, ce dernier a bénéficié d'une forte couverture médiatique et avait atteint 10 millions de téléchargements en sept jours, soit dix fois les statistiques de The Witcher.

Bien sûr, The Witcher n'est pas exactement une franchise aussi importante que Pokémon, et l'application Go n'a fait que gagner en popularité au cours des années suivants sa sortie (après une chute abrupte la première année). En 2020, le jeu comptait 166 millions de joueurs et a dépassé le milliard de téléchargements au total, selon ces statistiques.

Alors, est-ce que The Witcher : Monster Slayer va-t-il se développer ? On peut l'espérer, mais il y a des raisons de penser le contraire, car il semble que l'intérêt s'est déjà lentement estompé depuis le lancement.

Par exemple, le 21 juillet, sur le Play Store, le jeu a reçu 429 avis, dont 293 positifs et 136 négatifs (ce dernier chiffre étant probablement élevé en raison des plaintes relatives aux problèmes de téléchargement).

Une semaine plus tard, il y avait 180 nouvelles critiques, dont 96 positives et 84 négatives.

Cette réduction de l'interaction avec les fans est également visible dans Google Trends, qui montre un pic de recherche pour The Witcher : Monster Slayer le 21 juillet. Le 26 juillet, il n'était qu'à 36 % de ce chiffre.

Le nombre de joueurs simultanés est difficile à obtenir pour les jeux mobiles, et malheureusement, c'est la mesure clé pour juger de la popularité. Seul le temps nous dira si le jeu mobile The Witcher se développe comme Pokémon Go, ou s'enfonce comme Minecraft Earth, Jurassic World Alive ou Harry Potter : Wizards Unite.