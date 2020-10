The Mandalorian, saison 2 : ce que l’on espère apprendre

The Mandalorian, saison 2, est prévu pour le 30 octobre sur Disney+. La série événement se déroulant dans l’univers Star Wars est de retour. Plusieurs personnages sont attendus, parmi lesquels le désormais célèbre Baby Yoda, mais également le Mando, chasseur de primes. Moff Gideon devrait également être présent, révélé lors du final de la première saison et en possession du Darksaber. Une arme forgée dans un matériau capable de tenir tête à un sabre laser. Avec une telle puissance entre les mains, et de nombreuses questions, la saison 2 de The Mandalorian promet une intrigue dense. L’occasion de faire un point sur ce que l’on espère enfin comprendre avec ces nouveaux épisodes.

Moeff Gideon et le Darksaber (Image credit: Disney)

Pourquoi Moeff Gideon possède le Darksaber ?

C’était la grande révélation finale de The Mandalorian, saison 1. Moeff Gideon, qui poursuit Baby Yoda, est en possession du Darksaber. Cet ancien de l’Empire a entre les mains une arme ayant appartenu à Tor Vizsla, premier Mandalorien de l’Ordre Jedi. Ce Darksaber chargé d’histoire serait également lié à Sabine Wren, un personnage qui apparaîtrait dans cette seconde saison.

Avec la saison 2 de The Mandalorian, la série pourrait nous en apprendre plus sur l’histoire de ce Darksaber. Qui l’a eu entre les mains, pourquoi son pouvoir est-il si grand, mais surtout comment Moeff Gideon a-t-il pu l’obtenir ? Rappelons que l’on sait déjà beaucoup de choses sur l’arme.

Cette dernière a été aperçue dans Star Wars : Clone Wars et Star Wars : Rebels, dans lequel apparaît notamment Ahsoka Tano, qui sera présente dans la saison 2. On sait que l’arme fût conservée pendant des siècles dans un temple Jedi se trouvant sur Coruscant. Des Mandaloriens sont alors arrivés et ont dérobé le Darksaber. Un Darksaber ensuite passé de génération en génération, faisant plusieurs victimes sur son passage. Le sabre a eu plusieurs propriétaires déjà connus : Tor Vizsla, Jango Fett, Pre Vizsla et Dark Maul. L’arme atterrit finalement sur Sundari, capitale de Mandalore, où elle « disparaît ». Sabine Wren possède ensuite le Darksaber, et l’offre à Bo-Katan pour unir les citoyens de Mandalore. La saison 2 de The Mandalorian pourrait combler un trou béant dans l’histoire du Darksaber. Il est possible que Moeff Gideon ait réussi à vaincre Bo-Katan dans un combat. Seuls les nouveaux épisodes répondront à ces questions.

(Image credit: Disney)

Qui est Baby Yoda, pourquoi est-il recherché ?

La véritable mascotte de The Mandalorian, celui que les fans appellent Baby Yoda, reste très mystérieux, à l’image de la série. Il s’agit évidemment d’un enfant (d’environ 50 ans…) appartenant à la même espèce que Yoda, illustre Maître Jedi. Découvert sur la planète Arvala-7, il y a cependant peu de chance qu’il s’agisse de son lieu de naissance. Il sera alors sauvé par le Mando qui a pour mission de le ramener.

Avant Baby Yoda, l’espèce est déjà apparue plusieurs fois, sans livrer plus d’informations. Yaddle, une femelle, est brièvement présente au Conseil des Jedi dans la prélogie. Les comics ont également présenté un mâle nommé Minch.

Baby Yoda possède un énorme don, sans aucun doute celui que convoitent ses ravisseurs : la Force. Une Force que la galaxie pense disparue et que le bambin maîtrise puisqu’il est capable de faire voler des objets. Yoda ayant maîtrisé le sabre laser, Baby Yoda sera-t-il un jour capable d’en faire autant ? Voir d’utiliser le Darksaber ? Cette seconde saison pourrait nous en apprendre plus sur l’enfant, sa race, sa planète d’origine, ses liens de parenté avec des Yoda déjà connus ? Et pourquoi le Mando s’est-il pris d’affection pour lui ?

(Image credit: Disney)

Qui sont tous ces nouveaux personnages ?

D’autres personnages sont prévus pour la saison 2 de The Mandalorian et auront une importance dans l’histoire du Mando et de Baby Yoda. On sait que la disciple d’Anakin Skywalker, désormais connu sous le nom de Dark Vador, sera présente : Ahsoka Tano. Quel sera son rôle dans l’arc narratif de la saison 2 ? Fera-t-elle un lien avec le terrible Dark Vador ? Sabine Wren est également attendue, et possède une histoire partagée avec Ahsoka Tano, promettant de nouveaux éléments scénaristiques à l’univers Star Wars. Rappelons que Sabine Wren est directement liée au Darksaber, qu’elle a possédé, un temps. Un sabre ensuite repris par Bo-Katan Kryze, une Mandalorienne, avant que Moff Gideon n’en soit le propriétaire. Que s’est-il exactement passé ?

D’autres personnages viendront répondre à nos questions, comme le chasseur de prime, Michael Biehn, ou Boba Fett, qui n’est finalement pas mort dans la gueule du Sarlacc. L’occasion d’en savoir plus sur le personnage de L’Empire contre-attaque et ce qu’il s’est passé après sa rencontre avec Han Solo. Cobb Vanth est aussi annoncé parmi les nouveaux venus de The Mandalorian. Un homme qui a déjà porté l’armure de Boba Fett. The Mandalorian, saison 2, se chargera donc de creuser les événements liés à la première trilogie imaginée par George Lucas.