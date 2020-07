Qu'est-ce que le BYOD et pourquoi est-il aussi important aujourd’hui ?

La mise en œuvre d'une stratégie BYOD présente certains avantages clés, notamment une plus grande satisfaction des employés (ils peuvent travailler de manière plus flexible), des économies (réduction des dépenses en matériel, des licences de logiciels et de la maintenance des appareils). Ainsi que des gains de productivité - les employés sont plus heureux, plus à l'aise et travaillent souvent plus rapidement avec leur propre technologie.

Comme le souligne Mark Coates, vice-président EMEA de Good Technology : « en permettant aux employés d'accéder facilement et en toute sécurité aux données de l'entreprise sur leur propre appareil, les niveaux de productivité augmenteront naturellement. En termes de réduction des coûts, les avantages sont énormes, puisque les PME n'auront pas à gérer et à financer un second appareil pour leurs salariés ».

Shaun Smith, directeur des pratiques technologiques au sein du groupe Xceed, abonde complètement dans ce sens. « Chez Xceed, le fait de permettre l'usage d'appareils grand public a contribué à améliorer à la fois la productivité et la motivation du personnel », témoigne-t-il. Mais il se montre également prudent : « pour qu'une entreprise puisse décider si une stratégie BYOD lui convient, elle doit s'assurer qu'une diligence raisonnable est exercée - en évaluant simplement les avantages par rapport aux risques pris ».