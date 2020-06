Les nouveaux MacBooks n’aiment pas certains périphériques USB

Certains propriétaires des MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces de 2020 se sont plaints de problèmes récents concernant la connectivité impossible de périphériques USB sur leur ordinateur portable Apple. Selon MacRumors, le bug semble se répandre et frustrerait un nombre d’utilisateurs de plus en plus conséquent. La prolifération de contributions négatives sur les forums de MacRumors, de Reddit et du support Apple tendent à le prouver.

Le problème survient lorsque vous tentez de brancher une souris, un clavier ou encore un périphérique audio via un hub ou un adaptateur USB-C. Ces derniers s’avèrent indispensables pour utiliser une large variété de périphériques sur les MacBook Pro et MacBook Air 2020 qui ne possèdent que des ports USB-C.

Ici, les périphériques USB ne répondent pas ou cessent de fonctionner selon un cycle assez aléatoire. Dans certains cas, c’est le MacBook lui-même qui plante.

Les malheurs de l'USB 2.0

Sur Reddit, un contributeur a découvert que cet étrange bug affectait plus particulièrement les périphériques USB 2.0. Et, à l’inverse, se montrait clément avec les périphériques USB 3.0 et USB 3.1. La source du problème reposerait au sein des paramètres de gestion de macOS Catalina, même si nous n’avons aucune certitude - à l’heure actuelle - sur la nature de l’anomalie. Est-elle matérielle ou logicielle ? Sachons que la seconde piste serait plus évidente à résoudre, la publication d’un correctif par Apple suffirait.

Certains utilisateurs sont parvenus à venir à bout du bug USB en remplaçant leur hub conflictuel par un modèle CalDigit Thunderbolt 3, capable de modifier efficacement les paramètres d’une entrée USB 2.0 en ceux d’une entrée USB 3.0. Seulement voilà, les hubs USB de CalDigit coûtent aussi chers qu’ils sont géniaux. Comptez 300 € en moyenne pour en acquérir un.

Nous avons contacté la firme de Cupertino pour obtenir plus de détails sur ses intentions. Celle-ci nous a affirmé qu’elle procédait au remplacement des MacBooks concernés.