Selon le directeur de Stanford, les chercheurs en IA auraient un cerveau sous-développé

La rapide évolution de l’intelligence artificielle, GPT-4 en tête, inquiète les scientifiques. Un chercheur, considèré comme le “parrain de l’IA”, vient d’ailleurs de démissionner de Google . Mais cela n’empêche pas de nombreuses entreprises à investir massivement dans le domaine. Des chercheurs de tous bords s’activent ainsi à perfectionner l’IA. Pourtant, selon le directeur de Stanford, ceux-ci seraient majoritairement immatures.

Robert Reich vient ainsi de déclarer : "Les chercheurs en IA sont plutôt des adolescents en fin de carrière [...] Ils sont conscients de leur pouvoir dans le monde, mais leur cortex frontal est très peu développé [...] Leur sens de la responsabilité sociale, ajoute-t-il, n'est donc pas très développé.”

L'IA a besoin d'être réglementée

Comme beaucoup, le responsable veut que le développement de l’IA soit régulé et soumis à des lois fortes. L’homme a d’ailleurs déjà agi dans ce sens. Robert Reich ajoute ainsi : "Depuis l'administration Clinton et Gore, nous avons un accord bipartisan pour créer une oasis réglementaire autour des grandes entreprises technologiques et des start-ups [...] Il va falloir que cela change. Nous avons besoin de normes industrielles et sociales qui déterminent la manière dont la technologie se développe, et non pas d'étoiles d'or pour certaines entreprises et pas d'étoiles pour d'autres".

Pour l’heure, l’IA n’est que très peu réglementée. À tel point que, suite à des problèmes de confidentialité, l’Italie a décidé de bloquer ChatGPT sur son territoire. OpenAI a alors amélioré la sécurité de son IA, ce qui a entrainé le déblocage de ChatGPT en Italie .

Robert Reich est connu pour ses points de vue progressistes et son engagement en faveur de l'égalité économique et sociale. En tant que Secrétaire au Travail, il a défendu les droits des travailleurs et a promu des politiques visant à améliorer les conditions de travail, les salaires et les avantages sociaux des travailleurs. Depuis lors, il continue de promouvoir des politiques qui favorisent la justice économique et sociale.