Samsung Galaxy Watch Active 3 : une montre connectée avec de vrais changements ?

C’était le principal reproche adressé à la Galaxy Watch Active 2 de Samsung : proposer très peu de différences avec la Watch Active originelle de la marque sud-coréenne. Car hormis un écran agrandi et un mode économie d’énergie ajouté pour mieux tenir la charge, la seconde génération se montre comme la parfaite jumelle de la première. Quid de la prochaine smartwatch de la gamme ?

Selon les nouvelles indiscrétions du blog SamMobile dédié aux innovations et à l’actualité de Samsung, la future Galaxy Watch Active 3 conserverait un design similaire aux deux montres précédentes. Le modèle standard adopterait le classique revêtement en acier inoxydable. Trois autres versions seraient également mises à disposition, avec des coloris noir, argent et or. La variante bleue, présente sur les Watch Active 1 et 2, semble avoir été abandonnée.

Là où la Galaxy Watch Active 3 est appelée à surpasser ses aînées, c’est sur la capacité de stockage qui se retrouverait doublée. Nous passerions en effet d’une limitation à 4 Go pour les modèles antérieurs contre 8 Go pour celui à venir. Nous bénéficierions enfin d’une batterie plus volumineuse de 330 mAh pour le cadran le plus petit. A titre de comparaison, celle du boîtier 40 mm de la Galaxy Watch 2 atteignait 247 mAh. Un vrai gain d’autonomie donc si la fiche technique se confirmait.

Nous aurons le temps d’en révéler plus sur cette dernière, Samsung laissant supposer que la Watch Active 3 serait présentée officiellement courant août. Probablement en même temps que le Galaxy Note 20. D’ici là, vous pourrez faire connaissance avec plusieurs nouveaux membres de la famille mobile Samsung, des Galaxy S20 au Galaxy Z Flip, annoncés pour le 11 février.