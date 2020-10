"Life Unstoppable" : Samsung prépare un nouvel événement pour présenter smartphones, TV, montres et plus encore

Si tout les regards sont d’ores et déjà rivés sur l'événement Samsung Unpacked prévu ce 5 août, le géant sud-coréen devrait enchaîner avec une autre date à cocher sur le mois de septembre.

Le 2 septembre exactement, Samsung organisera sa propre conférence digitale intitulée "Life Unstoppable", où la marque présentera ses derniers produits en date : montres connectées, téléviseurs, appareils audio et bien sûr smartphones. Dans ce qui semble être une alternative à son stand tenu traditionnellement pendant l'IFA de Berlin. L’IFA qui est, rappelons le, le plus grand salon européen de l'électronique grand public et qui a, lui aussi, été quelque peu secoué par l'épidémie du Covid-19.

Cette "expérience virtuelle immersive" durera 45 minutes et "emmènera ses invités dans un monde virtuel interactif, dévoilant de nouveaux produits et démontrant comment la nouvelle gamme Samsung de 2020 permettra d’offrir le divertissement, la créativité et l’efficacité nécessaire dans nos modes de vie numériques actuels", a déclaré la compagnie dans un communiqué de presse.

"Les dernières innovations de l’écosystème Samsung apporteront des solutions aux besoins des consommateurs, en maximisant les divertissements à domicile et les expériences de jeux connectées, en augmentant notre efficacité grâce à des appareils numériques intelligents et en favorisant la créativité dans le travail et les loisirs, aussi bien à la maison qu’en déplacement", ajoute-t-elle.

Toutefois, bien qu'il s'agisse d’un événement digital, son accès sera tout de même limité aux membres du secteur des médias et de la technologie.

De nouvelles séries de produits en vue

(Image credit: Samsung)

Samsung est un habitué du salon technologique de l'IFA depuis 1991. Mais cette année, la pandémie a eu raison de ses plans habituels.

Benjamin Braun, directeur du marketing de Samsung Europe, a récemment déclaré : "Chez Samsung, nous continuons à apporter des innovations qui changent la donne pour nos clients et notre société. Nous sommes ravis de réinventer la façon dont nous allons dévoiler notre nouvelle gamme de smartphones, de montres connectées, de téléviseurs, d'appareils électroménagers et bien plus encore - un voyage qui montrera comment notre technologie révolutionnaire alimente une vie inarrêtable ».

Ce prochain événement en ligne fera également suite à l'événement Galaxy Unpacked de Samsung prévu le 5 août, où la marque devrait également dévoiler quatre nouveaux produits.

Samsung n'a pas encore confirmé quels produits seraient présentés dans quelques semaines, mais les initiés du secteur s'attendent à ce que la marque présente sa nouvelle phablette - le Galaxy Note 20, un smartphone pliable - le Galaxy Fold 2, des écouteurs sans fil Galaxy Buds Live ainsi que sa nouvelle smartwatch, la Galaxy Watch 3.