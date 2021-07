Le reboot de Silent Hill est-il imminent ? L’éditeur de The Medium nous en dit plus sur le projet

Les rumeurs d'un reboot de Silent Hill ont été quelque peu démenties par le développeur de The Medium, Bloober Team, dont le récent partenariat avec Konami a déclenché de véritables attentes quant au retour de la franchise favorite des amateurs de survival horror.

Après la découverte de certains projets de Bloober Team, dissimulés sous des noms de code (comme Black et Dum Spiro), les fans ont rapidement spéculé sur un reboot de Silent Hill - particulièrement après la confirmation par Konami d'un partenariat avec l’éditeur.

Comme le rapporte Eurogamer, le CMO de l'équipe Bloober, Tomasz Gawlikowski, a préféré éteindre très vite ces hypothèses brûlantes : "Ces spéculations basées sur des informations périmées ou incomplètes peuvent souvent conduire à des théories étranges au sein des communautés de joueurs. Nous avons avancé deux projets, dont les alias sont Dum Spiro et Black. Après de nombreuses itérations de Dum Spiro, nous avons conclu que nous ne pouvons pas, pour le moment, le livrer sous une forme qui soit à la fois fidèle au sujet traité et commercialement viable. En bref, Dum Spiro n'est plus en développement actif pour le moment".

Dans mes rêves agités, je vois cette ville...

La déclaration de Gawlikowski semble avoir été publiée pour détourner l'attention des projets de Bloober Team. Il est toutefois intéressant de noter qu'il ne mentionne jamais Silent Hill et qu'il ne nie pas non plus catégoriquement l'existence d'un reboot.

L’arrivée imminente d'un reboot de Silent Hill fait envie et c’est compréhensible. Bloober Team, qui a déjà travaillé sur The Medium et la série Layers of Fear, constituerait un partenaire de choix pour un nouveau Silent Hill. Le studio s’est construit une réputation solide dans le genre horrifique et a déjà collaboré avec Akira Yamaoka, le compositeur vénéré de la licence Silent Hill.

En dehors d'un éventuel reboot de Silent Hill, nous ne voyons pas d'autre propriété intellectuelle pour laquelle Konami voudrait s'associer à Bloober Team. De plus, l'éditeur japonais n'est pas étranger aux partenariats avec des développeurs tiers pour ses franchises.

Ainsi, Castlevania: Lords of Shadow a été emmené par MercurySteam (qui développe actuellement le prochain Metroid Dread), et Silent Hill lui-même a été réimaginé par de nombreux éditeurs occidentaux dans le passé, notamment WayForward et Double Helix.

En tant que telles, les spéculations sur le reboot de Silent Hill sont au moins raisonnables, mais le temps nous dira si ces rumeurs sont crédibles. Que ce reboot soit développé par Bloober Team ou non, espérons que l'avenir de Silent Hill ne soit pas aussi brumeux que sa ville emblématique elle-même.