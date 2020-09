Qu'est-ce que le SaaS ? Tout ce que vous devez savoir sur le Software as a Service

(Crédit photo: Everything Possible / Shutterstock)

(Image credit: Xerox)

Le Software as a Service, également connu sous le nom de SaaS, est un service basé sur le cloud où, au lieu de télécharger un logiciel que votre PC de bureau ou votre réseau peut exécuter et mettre à jour, vous accédez à une application via un navigateur internet. L'application peut être un logiciel de bureautique ou de communication unifiée, parmi un large éventail d'autres applications professionnelles disponibles.

Le SaaS présente de nombreux avantages et inconvénients. Les principaux avantages du SaaS sont l'accessibilité, la compatibilité et la gestion opérationnelle. En outre, les modèles SaaS offrent des coûts initiaux moins élevés que le téléchargement et l'installation de logiciels traditionnels, ce qui les rend plus accessibles à un plus grand nombre d'entreprises et permet aux plus petites d’espérer plus facilement se faire une place sur leur marché.

Le principal inconvénient des applications SaaS est qu'elles nécessitent généralement une connexion internet pour fonctionner. Cependant, la disponibilité croissante des offres à haut débit et des réseaux téléphoniques haut débit comme la 5G rend ce problème moins pénalisant. En outre, certaines applications SaaS ont un mode hors ligne qui permet d’utiliser des fonctionnalités de base.

Nous allons ici examiner de plus près certains des principaux avantages et inconvénients des applications SaaS.

Les avantages du SaaS

Accessibilité : L'un des grands avantages de toute application SaaS est la possibilité de s'exécuter au moyen d'un simple navigateur internet, de sorte que le système d'exploitation utilisé pour y accéder n'a pas d'importance particulière. Ainsi, quelle que soit la plateforme choisie par l'utilisateur pour exécuter l’application - Windows, Mac ou Linux - (ou même sur un smartphone fonctionnant sous Android ou iOS), l'application reste toujours accessible. Cela rend les applications SaaS extrêmement polyvalentes, et ce, de plusieurs façons.

Cela signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si votre système d'exploitation ou d'autres logiciels seront compatibles avec les applications SaaS.

Plus important encore, non seulement elles peuvent être utilisées en entreprise sur des ordinateurs de bureau, mais elles peuvent aussi être utilisées sur des appareils mobiles tels que les tablettes. Les applications SaaS sont, dans leur grande majorité, conçues pour être mobiles, de sorte qu'elles peuvent être utilisées dans toute une série de situations et de circonstances, notamment en déplacement.

Mises à jour et correctifs : Un autre avantage clé des applications SaaS est que, parce qu'elles fonctionnent dans le cloud, le fournisseur à la possibilité de mettre à jour son logiciel de manière centralisée sans nuire à la bonne marche et à la sécurité de l’entreprise. Cela contraste fortement avec les logiciels sur site qui nécessitent souvent un certain degré de compatibilité et des tests de sécurité au niveau des terminaux avant même que les mises à jour et les correctifs de routine puissent être appliqués.

Le modèle SaaS évite donc le piège des tests qui ralentissent le cycle de développement et l'accès aux nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, tout en garantissant que les mises à jour de sécurité sont appliquées dès que possible. Et ce, contrairement aux logiciels sur site qui peuvent rester vulnérables aux attaques jusqu'à ce que le personnel de gestion des services informatiques ait terminé les tests.

Matériel : C’est l’un des principaux atouts et l'un des principaux arguments de vente de solutions SaaS, à savoir l'absence d'investissement initial nécessaire pour l'utiliser. Dans le cas des logiciels sur site, il arrive que les PC d'entreprise ou autres ordinateurs de bureau aient des configurations logicielles et matérielles compatibles, mais également que des serveurs et commutateurs de réseau supplémentaires soient nécessaires pour prendre en charge les logiciels dans toute l'entreprise.

Le SaaS supprime ce besoin. Cela signifie que même la plus petite entreprise peut désormais avoir accès à des outils logiciels par le biais d'applications en nuage basées sur le SaaS. Applications que seules certaines entreprises pouvaient se permettre de développer à l'origine.

En outre, le SaaS est évolutif dans la mesure où si vous devez ajouter des utilisateurs dans l'un de vos services ou, au contraire, en supprimer, il suffit d'ajuster votre plan de facturation en conséquence. Il n’est donc plus nécessaire d’acheter du matériel couteux lors des phases de développement puis de les mettre au rebus lorsqu’une réduction éventuelle des besoins les rend superflus.

Portée commerciale : Pour les vendeurs, cela signifie qu’ils sont en mesure de fournir un service logiciel à la majorité du marché, au lieu de se cantonner à un segment de marché limité et ciblé. La tarification peut ainsi être moins élevée et plus accessible aux entreprises de toutes tailles. Pour les utilisateurs, cela signifie qu’ils peuvent ainsi accéder à des services qui ne leur étaient pas accessibles auparavant, afin d'étendre et d'améliorer leurs services aux entreprises, leur productivité et leurs possibilités en général.

Économies et stockage : Le stockage des données sur site implique la nécessité d'investir dans des sauvegardes fiables, par exemple par le biais du stockage en ligne dans le cloud ou par le biais d’un service de récupération après sinistre, afin d'atténuer toute panne matérielle grave qui pourrait entraîner une perte importante de données. Avec le SaaS, les données sont régulièrement sauvegardées dans le cloud. Ce qui offre le double avantage de la redondance et de la possibilité offerte aux employés de passer d'un appareil à un autre sans perdre leur travail ou leurs données simplement en se connectant a un compte unique, quel que soit l'appareil utilisé.

Données et analyses : Comme tout est géré depuis une plate-forme centralisée, il est facile de collecter les données et de les mettre à disposition à des fins d'analyse. Les entreprises qui utilisent des logiciels SaaS ont généralement accès à des outils de reporting et de visualisation qui peuvent fournir des informations précieuses sur les opérations commerciales. Cela leur permet de rationaliser les flux de travail et d’être plus efficaces. Pour le fournisseur de logiciels SaaS, et puisque l'accès dépend d'un abonnement payant, il n’aura pas à s'inquiéter du piratage qui, autrement, pourrait lui coûter cher et nuire à son modèle de tarification.

Le SaaS en résumé

Dans l'ensemble, le SaaS offre de nombreux avantages à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs. Alors que certaines entreprises préfèrent mettre en place leurs propres services de gestion du cloud et maîtriser l'orchestration entre les appareils et les sites pour contrôler leurs propres données, pour la majorité des petites entreprises, le SaaS offre des possibilités inégalées qui peuvent les aider à se développer, à étendre leur activité et à offrir une véritable valeur ajoutée à leurs clients et à leur personnel.