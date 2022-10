Prenez l'avantage sur vos adversaires grâce au clavier Corsair K60 Pro RGB

Corsair a toujours soigné sa qualité de fabrication. Sur ce clavier Low Profile, on retrouve une plaque en aluminium brossé solide et agréable à regarder. Le design original de l’ensemble est plutôt réussi. Les touches apparaissent entièrement nues et posées par-dessus un socle éclairé via du RGB paramétrable à souhait.

La course d’activation des touches a été réduite grâce à la technologie Cherry MX Speed, pour gagner davantage en rapidité. Surtout, il bénéficie d'une belle résistance et peut supporter jusqu'à 50 millions de frappes.

Bien sûr, comme tous les claviers gaming, celui-ci peut compter sur une option anti-ghosting pour éviter que l’activation d’une touche ne soit pas prise en compte. Ce qui vous permet de jouer sans risque d’erreurs. Le clavier comporte un pavé numérique, soit un point avantageux pour de nombreux gamers qui privilégient ces touches supplémentaires pour obtenir plus de contrôle.

Le Corsair K60 Pro RGB dessert tous les types de jeu, que ce soit les FPS compétitifs ou encore les campagnes action-RPG solo. Vous pouvez l'accompagner d'une souris gamer, pour un combo aisément manipulable. L’interface de l’appareil est accessible via USB. Vous pouvez personnaliser l'éclairage RGB. De quoi sublimer autant que booster vos parties multijoueurs, à moindre prix.