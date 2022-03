Cette nouvelle caméra d'action modulaire surpasse la GoPro sur deux points essentiels

Insta360 a lancé une nouvelle caméra d'action modulaire, initialement présentée pendant le CES. L'impressionnante Insta360 One RS surpasse ses rivales GoPro sur deux points importants.

Comme la précédente Insta360 One R, le modèle inédit se compose de trois sections : un bloc de base qui contient la batterie, un bloc capteur/objectif, et le moteur de traitement de la caméra. Cette fois, le modèle One RS peut être acheté avec un nouvel objectif Boost 4K doté d'un capteur 1/2 pouce 48 Mpx, que vous pouvez échanger contre la caméra à 360 degrés 5,7K existante ou le bloc d'objectif grand angle 1 pouce 5,3K.

C'est cette polyvalence, associée à d'autres améliorations comme une batterie mise à niveau et un processeur plus rapide, qui donne au One RS un avantage clé sur les GoPro rivales. La gamme Hero de GoPro, menée par la Hero 10 Black, reste composée de caméras à usage unique légèrement meilleures, mais l'Insta360 One RS vous permet d'emporter une caméra à 360 degrés et une caméra d'action grand angle standard, tout en n'ayant besoin que d'un seul corps principal et d'une seule batterie.

L'autre avantage de l’Insta360 One RS est le rapport qualité-prix attractif de son pack standard. Celui-ci comprend l'objectif Boost 4K, la batterie et l'unité principale, pour un tarif assez raisonnable de 319,99 €. C'est nettement moins cher que la GoPro Hero 10 Black (529,99 € - ou 379,98 € si vous optez pour un abonnement annuel) ou encore que la DJI Action 2 (399 €).

Naturellement, le coût augmente si vous intégrez plus de modules, avec l'Édition Double (qui ajoute un objectif à 360 degrés à l'ensemble standard) coûtant 569,99 €. Vous pouvez de même privilégier l'Insta360 One R avec un objectif grand angle de 1 pouce pour le même prix. L'avantage de l'approche modulaire du One RS est que vous pouvez toujours commencer avec ce pack de base et ajouter des modules supplémentaires si nécessaire.

Comme la DJI Action 2, la conception modulaire de l'Insta360 One RS présente quelques inconvénients. Le principal est que l'écran de 1,5 pouce apparaît minuscule, ce qui rend plus difficile de voir ce que vous filmez. En outre, il n'offre pas la même capacité de ralenti que des concurrentes comme la Hero 10 Black, sans option 4K/120p. Au lieu de cela, vous pouvez filmer en résolution 2,7K à 100 images par seconde, ou en 1080p à 200/120 images par seconde.

En contrepartie, l'Insta360 One RS optimise les flux de travail dispensés par son prédécesseur. Auparavant, vous deviez traiter les vidéos par l'intermédiaire de l'application Insta360 pour bénéficier d’une stabilisation de l'image décente. Celle-ci s’opère désormais via la caméra et produit des résultats d'une fluidité impressionnante. Combinez cela avec son enregistrement vidéo 4K de haute qualité et vous composerez avec un prétendant solide au titre de meilleure caméra d'action.

Plus bridge que caméra d'action ?

L'Insta360 One RS avec son module de caméra à 360 degrés. (Image credit: Insta360)

À bien des égards, l'Insta360 One RS est la version Bridge des caméras d'action - elle vise à rassembler un maximum de polyvalence dans un seul boîtier, simple à utiliser, et elle y parvient largement grâce à un certain polissage que l’itération précédente excluait.

Nous ne pouvons que faire l'éloge de sa bonne stabilisation intégrée, de ses vidéos 4K d'une grande netteté et de son interface étonnamment intuitive, compte tenu de son petit écran de 1,5 pouce.

En fait, nous avons même trouvé que la vidéo du module 4K de l'Insta360 One RS était plus attrayante et détaillée que celle de ses rivales GoPro, même si elle continue de supporter quelques problèmes comme le crénelage et les scintillements. Une GoPro vous permet d'obtenir des séquences avec moins de problèmes et souvent un ton de couleur chaud plus agréable, mais les vidéos 4K de l'Insta360 One RS proposent un cadre plus ouvert et plus précis.

Si vous pouvez accepter son minuscule écran de 1,5 pouces, alors la One RS est une nouvelle caméra d'action très solide, accessible à moins de 320 €.