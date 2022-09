Pourquoi Android 13 va séduire rapidement les entreprises - et leurs salariés

Dans le cadre du déploiement d'Android 13, Google a partagé plus de détails sur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités usuelles et sécuritaires qui, selon la société, sont destinées à faciliter le quotidien des utilisateurs professionnels.

Déjà disponible pour les propriétaires de smartphones Google Pixel, Android 13 permet aux travailleurs de maintenir plus aisément un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que les administrateurs informatiques ont désormais un contrôle plus large sur l’usage et les restrictions d’usage des appareils mobiles professionnels.

Selon Google, Android 13 est plus intuitif pour les utilisateurs professionnels que les versions précédentes. Si toutes les nouvelles fonctionnalités promises ne sont pas encore disponibles, les progrès accomplis par cette mise à jour assurent une expérience utilisateur plus fluide et plus sûre.

Distinguer vie pro / vie perso

Les profils professionnels font partie des paramètres optimisés sous Android depuis un certain temps déjà, car ils permettent de segmenter et de protéger les données personnelles des travailleurs.

Avec Android 13, il s’avère désormais plus simple pour les utilisateurs de séparer profil personnel et profil professionnel. Autant que de naviguer de l’un à l’autre.

"Les employés peuvent choisir d'ouvrir une application dans leur profil professionnel ou personnel, en fonction de l'endroit où elle est installée", note Google. "S'ils préfèrent garder le contenu lié au travail en dehors de leurs apps personnelles - afin qu'un tutoriel pro sur YouTube n'affecte pas leur liste de visionnage personnelle, par exemple - ils peuvent choisir d'accéder à ce contenu dans leur navigateur comme alternative."

D’après Google, la mise à jour de l'API de gestion Android ne se contentera pas de fournir une facilité d’utilisation et une confidentialité immédiates aux locataires de smartphones professionnels, puisqu’elle permettra aussi à l'entreprise de continuer à bénéficier "de capacités de gestion plus évolutives".

Cela devrait permettre aux employés et aux administrateurs informatiques de ne pas attendre Android 14 pour apporter de nouveaux ajustements à la qualité de vie de leurs smartphones professionnels.

Augmenter la productivité au bureau (ou à distance)

Un niveau supplémentaire d'intégration de ChromeOS est également prévu, ce qui permettra à Google de se rapprocher de l'intégration transparente permise par Apple entre iOS et macOS.

Ces changements permettront aux utilisateurs de consulter et de répondre aux messages de leur smartphone à partir d'un Chromebook professionnel.

Mais ce n'est pas tout : les recommandations personnalisées et automatiques de Google sont désormais séparées selon les profils, de sorte que les utilisateurs n'enverront plus jamais un SMS se terminant par "Cordialement" à un membre de leur famille.

La communication en champ proche (NFC) est désormais intégrée sur les profils professionnels, ce qui permet d'utiliser encore plus rapidement les services de paiement sans contact et de gagner un temps précieux pendant les pauses déjeuner ou café.

(Image credit: Google)

Plus de sécurité

Google affirme que la confidentialité et la sécurité sont au cœur d'Android 13. La version bêta de l’OS montre clairement que les utilisateurs professionnels disposeront d’un contrôle plus avancé sur leurs paramètres de sécurité individuels. Ils pourront dès lors choisir quelles données seront partagées ou non avec l’administrateur informatique de l’entreprise, le tout via un hub central.

Les utilisateurs disposent aussi d'une galerie photos par profil - si vous exploitez votre profil pro, les photos personnelles seront automatiquement masquées, et inversement. Ce qui permet aux employés de préserver leur vie privée à tout moment lorsqu'ils sont au travail.

En outre, les administrateurs peuvent désormais surveiller les journaux de sécurité concernant l'utilisation du Wi-Fi et du Bluetooth, contrôler et limiter la connectivité de l’appareil, ou publier des correctifs de sécurité plus rapidement qu'auparavant.

Les utilisateurs et les administrateurs sont ici traités sur un pied d'égalité. Les administrateurs pourront bientôt suivre et verrouiller les appareils grâce à la fonction Téléphone perdu, tandis que l’option a fonction Préserver la confidentialité au travail chiffre et achemine la navigation privée des employés sur un profil personnel lorsqu'ils sont connectés au Wi-Fi de l'entreprise.

En plus des politiques de gestion professionnelles existantes, les utilisateurs qui interagissent avec les données de leur téléphone via les nouvelles fonctions d'intégration de ChromeOS seront également protégés par un chiffrement de bout en bout.

Avec Android 13, Google est de plus en plus convaincu que le système d'exploitation s’imposera positivement dans le monde du travail. Grâce à ces nouvelles améliorations prévues pour les appareils Android dans un contexte professionnel, Google offrira bientôt une proposition d’interface plus intéressante que jamais aux professionnels.