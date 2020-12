Overwatch est gratuit jusqu'en 2021

Le très populaire jeu de tir en équipe Overwatch de Blizzard est gratuit sur PC jusqu'au 4 janvier, et bénéficie d'une réduction de 25 % si vous souhaitez le récupérer pour le long terme.

Les joueurs peuvent découvrir le jeu complet multijoueur - c'est-à-dire les 32 héros et les 28 cartes - et tout progrès (y compris les statistiques et les graphismes) réalisé pendant la période d'essai gratuite sera reporté si le jeu est acheté de façon permanente.

Le FPS en ligne a été gratuit à plusieurs reprises depuis sa sortie en 2015, mais jamais auparavant le jeu n'a été accessible sur une période aussi longue (sauf pour les événements d'anniversaire et un mois unique en Chine).

Dans le cadre de la vente de vacances Blizzard, sa version plus coûteuse - Overwatch : Overwatch : Legendary Edition - bénéficiera également d'une réduction de 50 % de son prix à 25€ sur PC, donnant accès à des habillages bonus et à des produits dérivés sur le thème d'Overwatch pour World of Warcraft, Diablo 3, StarCraft 2 et Heroes of the Storm (qui font tous également partie de la vente). Il y aura également des réductions dans les magasins PlayStation et Xbox.

Et si cela ne suffit pas, Blizzard réduit d'un tiers le prix du nouveau Call of Duty : Black Ops Cold War, qui permet de se faufiler derrière les lignes ennemies pour seulement 49€.

Qu'en est-il de Overwatch 2 ?

C'est le bon moment pour se lancer dans Overwatch, d'autant plus que sa suite se profile à l'horizon.

Le prochain Overwatch 2 a été annoncé pour la première fois en novembre 2019 lors de la Blizzard BlizzCon, même si les détails du nouveau jeu restent peu nombreux. Le directeur d'Overwatch, Jeff Kaplan, a toutefois confirmé que le nouveau gameplay sera partagé en février 2021 lors du prochain événement en ligne de la société.

Dans une mise à jour des développeurs sur YouTube, M. Kaplan a déclaré "Comme vous le savez, nous nous concentrons sur Overwatch 2, dont nous parlerons davantage en février avec la BlizzCon Online.

"J'ai hâte de vous parler davantage de Overwatch 2. Nous savons que cela fait trop longtemps que nous restons silencieux."

Attendez-vous donc à de bonnes nouvelles en février.