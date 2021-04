Oscars 2021 : comment regarder la cérémonie en direct, où que vous soyez ?

La 93e cérémonie des Oscars aura bel et bien lieu cette année, même si elle nous donne rendez-vous avec quelques mois de retard. Habituellement, la cérémonie emblématique se déroule en février tous les ans, mais la pandémie de Covid-19 a entraîné un report conséquent. Qu’importe, l’épidémie n’empêchera pas les prix de pleuvoir et les robes de haute couture ainsi que les smokings de défiler.

Que vous soyez ici pour apercevoir vos stars préférées ou que vous ayez hâte de savoir qui remportera les plus grands prix de la soirée, nous vous donnons ci-dessous tous les détails pour suivre les Oscars 2021 en direct, n’importe où sur la planète.

Oscars 2021: où et quand ? Où ? Union Station, Los Angeles / Dolby Theatre, Hollywood

Quand ? Dimanche 25 avril à partir de 23h55 (heure française)

Diffusé sur : ABC (Etats-Unis), Canal Plus (France)

Vous n'êtes pas dans votre pays ? Utilisez le meilleur VPN pour accéder à votre diffuseur local

Une fois de plus, la cérémonie des Oscars se déroulera sans hôte (difficile de succéder à Jimmy Kimmel, ceci dit). Un changement significatif cette année sera l'emplacement des Oscars 2021, qui seront remis principalement en plein air - restrictions sanitaires oblige. Conformément aux directives gouvernementales, vous pouvez vous attendre à voir les nommés 2021 se succéder dans la cour de la gare ferroviaire du centre-ville de Los Angeles, Union Station.

Bien que la cérémonie de cette année soit beaucoup plus intime que celle des années précédentes, un grand nombre de vos célébrités favorites seront présentes, notamment Zendaya, Regina King, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon… pour remettre les prix aux lauréats de 2021. Nous aurons également droit à quelques sessions de visioconférence, avec certains acteurs britanniques depuis Londres.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les Oscars 2021 ?

Où regarder les Oscars 2021 en France ?

Traditionnellement, la diffusion des Oscars prend place sur Canal Plus. L'édition 2021 ne déroge pas à la règle, et nous aurons droit à une nuit spéciale Oscars du dimanche 25 avril à 23h55 jusqu'à 5h30 le lendemain.

Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule avec engagement 2 ans pour 21,99 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

(Image credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

Découvrez la liste complète des nommés aux Oscars 2021

Meilleur film

Nomadland

Mank

The Father

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound Of Metal

Les Sept de Chicago

Meilleur réalisateur

Chloé Zhao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Thomas Vinterberg (Drunk)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Meilleure actrice

Viola Davis (Le blues de Ma Rainey)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman)

Andra Day (The United Stats vs Billie Holiday)

Meilleur acteur

Chadwick Boseman (Le blues de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father)

Riz Ahmed (Sound Of Metal)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Meilleur second rôle féminin

Han Ye-Ri (Minari)

Maria Bakalova (Borat 2)

Glenn Close (Une ode américaine)

OIivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Meilleur second rôle masculin

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago)

Leslie Odom JR. (One Night In Miami)

Paul Raci (Sound Of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Meilleur scénario original

Les Sept de Chicago

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound Of Metal

Meilleure scénario adapté

Nomadland

The Father

Borat 2

One Night In Miami

Le tigre blanc

Meilleur film d'animation

Soul

En avant

Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque

Le peuple loup

Voyage vers la lune

Meilleur film étranger

Drunk

Better Days

Collective

L'homme qui a vendu sa peau

Quo Vadis, Aida ?

Meilleure photographie

Nomadland

Judas and the Black Messiah

Mank

La mission

Les Sept de Chicago

Meilleure musique

Soul

Minari

La mission

Da 5 Bloods

Mank

Meilleure chanson

One Night In Miami

Judas And The Black Messiah

La vie devant soi

Eurovision Song Contest : The Story Of Fire Saga

Les Sept de Chicago

Peut-on suivre les Oscars sur YouTube ?

Il est possible de suivre cette 93e édition des Oscars depuis la plateforme YouTube. Ce, à partir de la chaîne officielle des Oscars . La cérémonie commencera ici aux environs de 2h du matin en France.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.