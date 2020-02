Oscars 2020 : comment regarder la cérémonie en direct, où que vous soyez ?

Les smokings et les robes haute couture ont été soigneusement repassés, le tapis rouge est déroulé – il ne reste plus qu’à vous donner la marche à suivre pour assister en direct à la cérémonie cinématographique la plus convoitée de l’année. Depuis n'importe quel endroit du monde.

En France, vous pourrez suivre l’événement sur Canal Plus, via votre TV, votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. A condition d’être abonné(e) à au service MyCanal. Vous êtes en séjour à l’étranger ou expatrié(e) ? Vous pouvez tout de même visionner les Oscars en live en suivant notre méthode expliquée ci-dessous.

Oscars 2020: où et quand ? Comme le veut la tradition depuis l’année 2002, la dernière édition des Oscars aura lieu au Dolby Theater, en plein cœur d'Hollywood, à Los Angeles. La cérémonie débutera lundi 10 février, à 2h du matin - heure de Paris.

Comme l'année dernière, les Oscars 2020 seront organisés sans hôte et s'appuieront très probablement sur l’éventail d’artistes appelés pour remettre les différents prix. De l’autre côté du pupitre, la compétition s’avère très serrée. La catégorie du meilleur réalisateur devra départager Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) et Todd Phillips (Joker). Celle du second rôle sera disputée par Brad Pitt, Al Pacino et Tom Hanks. Rien que ça ! Scarlett Johansson se veut, quant à elle, la plus vernie puisqu’elle est nommée deux fois : en tant que meilleure actrice pour Marriage Story et meilleure actrice dans un second rôle à l’affiche de Jojo Rabbit.

Vous avez hâte d’y être ? Suivez notre guide et belle cérémonie des Oscars !

Il est à noter que si vous êtes loin de votre pays en cette soirée des Oscars et que vous espériez regarder la retransmission du programme depuis votre ordinateur portable ou votre téléphone mobile, elle sera inévitablement géo-bloquée. C'est ennuyeux, mais c'est facile à résoudre. Avec un VPN, vous pouvez modifier votre adresse IP et donc votre localisation.

Nous avons testé des centaines de VPN et nous pouvons vous recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN actuellement disponible. Il se veut compatible avec une multitude d'appareils (y compris Apple TV ou les consoles Xbox + PlayStation) et se classe parmi les plateformes les plus rapides du marché. De plus, si vous optez pour un abonnement annuel, vous vous verrez offrir trois mois d’utilisation gratuite. Avec la possibilité d’annuler et de vous faire rembourser votre souscription sous 30 jours ! Cliquez ici pour essayer ExpressVPN (avec sa garantie de remboursement).

Les cinéphiles résidant au Royaume-Uni pourront regarder l'intégralité de l’événement sur la chaîne Sky Cinema ou sur Sky Go s’ils préfèrent suivre l’émission sur un appareil mobile. Pour les non-abonnés à Sky, il y a toujours la possibilité de se procurer le pass Now TV Cinema qui permet d'accéder à toutes les chaînes de cinéma Sky pour seulement 11,99 £ par mois (environ 14 €). De plus, si vous n'avez jamais utilisé Now TV auparavant, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours, ce qui signifie que vous pouvez visionner les Oscars gratuitement et annuler votre abonnement par la suite. Afin d’accéder et de vous abonner à Sky, il vous suffit de télécharger et d'installer un VPN, puis de changer l'emplacement du serveur en localisant ce dernier au Royaume-Uni.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.