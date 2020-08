Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro : les premières images du smartphone fuitent et donnent un aperçu de son nouveau design

Il semblerait que Huawei s'en tienne de nouveau à un module circulaire pour son appareil photo cette année. Une forme que la firme avait déjà utilisée sur sa gamme Mate 30 de 2019. De nouvelles fuites révèlent, en effet, le design supposé des futurs téléphones de la marque avec un capteur photo encore plus imposant que celui de l’an passé.

Ces nouvelles images sont le fruit d'un effort conjoint entre les comptes Twitter de @OnLeaks, @Pricebaba et @HandsetExpert. Des modules photo arrière presque identiques seraient présents sur les deux modèles du Mate 40. Ceux-ci se distingueraient uniquement par une différence au niveau d'un de leurs capteurs.

And now your very first look at the #HuaweiMate40Pro! 360* video + gorgeous 5K renders, on behalf of my Friends over @Pricebaba!-> https://t.co/zi0yQLCduv pic.twitter.com/uKVWMYa9ZhAugust 3, 2020