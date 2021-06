Les nouveaux PC portables gamer d'Alienware sont les plus fins et les plus puissants de la marque à ce jour

Alienware vient de présenter sa nouvelle série de PC portables gamer, intitulée X, comme la la plus fine et la plus puissante conçue à ce jour.

Dévoilés en ouverture du Computex 2021, les Alienware X15 et Alienware X17 sont des ordinateurs portables haut de gamme dédiés aux jeux haute résolution. Avec un credo : l’innovation avant tout. Une innovation qui passe d’abord par des écrans imposants de 15 et 17 pouces, tout en garantissant une finesse record - le X17 affiche une épaisseur de 20,9 mm, ce qui en fait l’ordinateur le plus fin de la société aujourd’hui.

Ce design aminci n’empêche pas Alienware d’intégrer des composants puissants. Ainsi, les X15 et X17 sont équipés de processeurs Intel Core i7 11800H ou 11900HK de 11e génération, associés à des cartes graphiques Nvidia RTX série 3000. Le plus petit modèle est livré avec une Nvidia RTX 3080 de 8 Go, tandis que la version de 17 pouces offre une édition plus sophistiquée de 16 Go.

Alienware affirme que sa technologie de refroidissement Cryo-Tech est ce qui lui a permis de rendre ses ordinateurs portables de la série X si fins. Cette technologie comprend une interface thermique Client 31 (une première sur le marché qui offre une amélioration de 25% de la résistance thermique), le nouveau Quad Fan d'Alienware et le processus de contrôle Smart Fan, qui permet à chaque ventilateur de tourner, de ralentir ou de rester stable indépendamment des autres.

Les ordinateurs portables Alienware X ont été conçus à partir d'un alliage de magnésium, ainsi que de diverses pièces en aluminium usinées par CNC pour atteindre ce niveau de finesse jamais atteint.

Au-delà de leur design et de leur puissance interne, les ordinateurs portables Alienware X15 et X17 se dotent d'écrans QHD 240 Hz ou FHD 360 Hz, avec une protection contre la lumière bleue et un clavier rétroéclairé personnalisable. Les modèles équipés de la carte graphique Nvidia RTX 3080 comprennent également un pavé tactile customisable AlienFX.

Certaines configurations Alienware X15 et X17 sont mises en vente dès aujourd'hui sur quelques marchés, avec un prix de départ de 1999,99 $. L’ensemble de la gamme devrait suivre à partir du 15 juin. Une date qui reste à définir pour les acheteurs potentiels en France.