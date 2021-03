Le nouveau casque Apple AR/VR affiche une technologie de suivi oculaire bluffante

Il semble presque certain qu'un casque Apple AR/VR soit sur le point d'arriver sous une forme ou une autre, et nous avons maintenant un plus large aperçu de son innovation phare. Une fonctionnalité que tout objet connecté pourrait vouloir intégré par la suite.

D’après le célèbre analyste d'Apple Ming-Chi Kuo (ici relayé par MacRumors), le prochain casque de réalité mixte d'Apple sera en effet doté d'un système de suivi oculaire avancé, permettant à l'utilisateur de contrôler n’importe quelle tâche programmée et éventuellement de proposer une authentification biométrique.

"Le système de suivi oculaire d'Apple comprend un émetteur et un récepteur", explique Kuo. "L'extrémité émettrice fournit une ou plusieurs longueurs d'onde différentes de lumière invisible, et l'extrémité réceptrice détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire. Elle juge ensuite le mouvement du globe oculaire en fonction de ce changement."

Ce système de suivi oculaire pourrait même remplacer les manettes de jeu et autres contrôleurs manuels, selon Kuo - au moins dans certaines situations. Il pourrait potentiellement rendre le casque plus facile à utiliser que les dispositifs rivaux, et réduire la charge de traitement car il prédirait ce que l'utilisateur souhaite entreprendre en suivant son regard.

Deux casques Apple en préparation ?

Ce n'est pas une rumeur complètement surprenante : nous avons déjà entendu parler de l'intérêt d'Apple pour la technologie de suivi oculaire depuis au moins 2017. La discussion sur l'eye-tracking a refait surface plus récemment dans un rapport émis par The Information et publié en février 2021.

Il semble maintenant qu'il existe deux dispositifs portables Apple intégrant cette technologie : celui dont nous parlons ici combine réalité augmentée et réalité virtuelle, ce qui est parfois appelé "réalité mixte" (Microsoft utilise le même terme pour son HoloLens).

Il s'agira probablement d'un casque ressemblant davantage aux appareils de réalité virtuelle auxquels nous sommes habitués aujourd'hui - comme l'Oculus Quest et le HTC Vive - mais il mixera apparemment des expériences numériques totalement autonomes et des expériences de réalité augmentée où des images générées par ordinateur sont superposées au monde réel.

Le second projet ne serait autre que les Apple Glasses, plus légères : d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, elles seront similaires aux Google Glass, et sortiront bien plus tard que le casque de réalité mixte. Apple pourrait bien finir par inclure sa technologie d'oculométrie dans ce dispositif également.