Netflix étend son catalogue de jeux avec trois nouveaux titres incroyablement différents

Après le spin-off de League of Legends baptisé Hextech Mayhem et lancé le mois dernier, Netflix Games propose trois nouveaux jeux mobiles au sein de son catalogue. Chaque titre semblant plus différent que le précédent.

Désormais disponibles sur les appareils Android et iOS pour tous les abonnés Netflix, ils couvrent divers genres, de l'éducatif à la réflexion en passant par l’action pure et dure.

Le premier, This Is A True Story, a été développé par Frosty Pop en collaboration avec l'organisation à but non lucratif Charity: Water. Ce puzzle-game narratif espère donner de la visibilité à un problème écologique crucial : 771 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable en 2022. Avec ses magnifiques environnements peints à la main, This Is A True Story suit "la lutte quotidienne d'une femme d'Afrique subsaharienne pour obtenir l’or bleu et maintenir sa famille en vie".

This Is A True Story, développé par Frosty Pop (Image credit: Netflix)

En parallèle, vous pourrez (re)découvrir le casse-briques le plus populaire de l’ère PS3, ici remasterisé avec "une physique incroyable, plus de bonus, de boss complexes et d’attaques spéciales". Shatter Remastered, développé par PikPok, classera les joueurs Netflix en fonction de leur niveau, tout en offrant une bande originale exceptionnelle - composée par le musicien néo-zélandais Module.

Shatter Remastered, ressuscité par PikPok (Image credit: Netflix)

Enfin, PikPok enrichira aussi sa licence phare, avec la publication d’Into The Dead 2: Unleashed. Décrit comme un hybride de runner/shooter, ce jeu de tir verra les abonnées Netflix fuir et combattre des hordes de zombies, à travers de nombreux chapitres et étapes. Ainsi que des centaines de défis.

Into The Dead 2: Unleashed, toujours proposé par PikPok (Image credit: Netflix)

This Is A True Story et Statter Remastered sont tous deux téléchargeables dès maintenant via l'application Netflix, tandis que Into The Dead 2: Unleashed devrait arriver avant la fin du mois de mars.

Netflix cherche à diversifier sa production, en occupant ses téléspectateurs en dehors de leur activité de binge-watching, sur l’ensemble de leurs écrans connectés. Netflix se veut autant une entreprise technologique qu'une référence du divertissement, et son nouveau segment vidéoludique lui donnent l'occasion de monétiser sa propriété intellectuelle, de manière innovante.