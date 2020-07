Surface Duo : la date de sortie du smartphone à double écran de Microsoft semble se confirmer

Le Surface Duo de Microsoft vient d'entrer en production. Et nous apprenons désormais que ce nouvel appareil à double écran devrait être lancé au mois d’août, selon les dernières rumeurs le concernant.

La fuite nous provient de Zac Bowden, une source d'information assez fiable qui a été à l'origine de nombreuses spéculations autour du Surface Duo, ces derniers temps. Selon l’un de ses tweets récents, le smartphone serait expédié dès le 24 août.

Surface Duo production has started and will begin shipping to customers the week of August 24th, I'm told. Should be less than a month to go now!July 29, 2020