Les meilleurs bracelets Apple Watch de 2022 : des bracelets fiables, durables et élégants

Le choix d'un bracelet pour votre Apple Watch se veut très subjectif : celui qui vous convient le mieux dépendra de ce dont vous avez besoin (résister à une séance d'entraînement, par exemple) et du prix que vous êtes prêt à mettre.

Comme vous avez pris le temps de choisir la meilleure Apple Watch, il est important de choisir un bracelet qui améliorera votre expérience globale plutôt que de la détériorer. Après tout, si votre bracelet est inconfortable ou s'il n'est tout simplement pas adapté, vous n'aurez peut-être pas envie de porter votre montre.

C'est là que nous pouvons vous aider. Nous avons passé en revue toutes les Apple Watch jamais fabriquées et, ce faisant, nous avons essayé un grand nombre de bracelets pour Apple Watch - nous savons donc ce qu'il faut rechercher. Nous avons sélectionné ici plus de 30 des meilleurs bracelets Apple Watch pour toutes les occasions, tous les styles et tous les budgets, et nous les avons répartis en catégories pour faciliter votre recherche.

Une fois que vous avez trouvé celui qui vous plaît, veillez à choisir la bonne taille. Les Apple Watch 7 et Apple Watch 8 utilisent des bracelets de 41 mm (petit) et 45 mm (grand). Les Apple Watch 4 à 6 utilisent des bracelets de 40 mm (petit) ou 44 mm (grand), tandis que les Apple Watch plus anciennes utilisent des bracelets de 38 mm (petit) ou 42 mm (grand). Et puis bien sûr, il y a désormais l'Apple Watch Ultra misant sur une nouvelle taille de 49 mm.

Il s'agit de produits que nous n'avons pas testés dans nos laboratoires, mais sur la base de l'expérience de nos experts, de leur opinion et de leur connaissance des marques les plus réputées, nous pensons qu'ils méritent d'être examinés. Nos sélections tiennent compte des avis en ligne, de la réputation de la marque, des capacités du produit ou de ses caractéristiques uniques, pour vous aider à vous y retrouver dans le dédale des choix.

Bracelets Apple Watch pour le quotidien

Votre Apple Watch est un accessoire essentiel au quotidien. Vous avez donc besoin d'un bracelet Apple Watch adapté à cette utilisation. Ces bracelets sont élégants et suffisamment durables pour résister à toutes vos activités. Ils ne sont peut-être pas aussi élégants qu'un modèle de marque coûteux, mais ils conviendront aussi bien dans les transports en commun qu'au bureau. Considérez ces bracelets de la même manière que votre T-shirt ou votre jean préféré, mais sous forme de smartwatch.

1. Apple Solo Loop Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pour toutes les occasions + Beaucoup de choix de couleurs + Confortable à porter - Il vous faut la bonne taille L'Apple Solo Loop a acquis la réputation d'être le meilleur bracelet classique pour Apple Watch, et ce pour une bonne raison : il est ultra-confortable à tous points de vue. Vous avez le choix entre de nombreuses couleurs et il est fabriqué en caoutchouc de silicone liquide, ce qui lui confère une qualité unique et extensible - il suffit de le glisser sur votre poignet. Vous devez vous assurer que vous achetez la bonne taille pour votre poignet. Cependant, une fois enfilé, ce bracelet Apple Watch résiste à la transpiration et à la baignade. 2. Apple Braided Solo Loop Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Confortable et intelligent + Confortable + Facile à porter - Coûteux L'Apple Braided Solo Loop utilise le même design extensible que l'anneau Apple Solo Loop, mais cette fois, il est fabriqué en tissant 16 000 filaments de fil de polyester recyclé autour de fils de silicone ultrafins. Il est très élégant et très agréable au toucher. Ce bracelet est résistant à la sueur et à l'eau, mais pas à la baignade, alors ne l'emportez pas à la piscine. Néanmoins, si vous aimez son design et que vous n'êtes pas un plongeur invétéré, nous vous le recommandons vivement. De plus, comme il est fabriqué par Apple, vous pouvez être sûr de sa qualité. 3. Wepro Black Buckle Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Bon marché mais efficace + Prix bas + Design de bracelet classique - Durabilité discutable Le bracelet Wepro Black Buckle reste simple. Il est fabriqué en silicone et résiste donc à la transpiration et à la saleté, mais il ressemble davantage à un bracelet de montre traditionnel que la plupart des autres bracelets en silicone. Il utilise une boucle classique, ce qui n'est pas aussi pratique que la méthode pull-over, mais signifie que vous pouvez facilement l'ajuster tout au long de la journée - et cela rend ce bracelet beaucoup moins cher. La durabilité pourrait être un problème étant donné le prix, mais nous pensons que c'est une bonne affaire. Son design polyvalent ne dépareillera pas dans une salle de sport ou un bar. 4. Bracelet Apple Watch Solo Loop tressé DigiHero Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un bon design à petit prix + Excellent rapport qualité-prix + Boucle extensible - Moins "premium" Adoptant le look Braided Solo Loop à moindre coût, ce bracelet DigiHero Braided Solo Loop est très bien pour son prix. Il n'est pas tout à fait aussi extensible que le modèle officiel, et vous devrez donc vous contenter de ce modèle à boucle, mais il est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés et devrait être agréable sur votre peau, avec une bonne respirabilité. Bien que ce bracelet n'ait pas la qualité et la finition de la version officielle d'Apple, il est disponible pour une fraction de son prix. Il est disponible dans une large gamme de couleurs - et vu son prix, vous pouvez même en acheter plusieurs. 5. Bracelet Apple Watch Tasikar Strap Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Résistant et fiable + Courroie magnétique puissante + Design solide - Un peu encombrant Le bracelet Tasikar est une bonne option économique. Il utilise des bandes magnétiques pour maintenir le bracelet fermement attaché, tout en restant confortable autour de votre poignet. Vous pouvez également le retourner, ce qui vous donne deux couleurs en une. Il convient donc aussi bien pour le bureau que pour des occasions moins formelles. Il semble construit pour durer, bien que cette durabilité ait un coût - non pas en termes d'argent, mais dans le sens où ce bracelet-montre est un peu lourd. L'utilisation d'aimants signifie qu'il est plus lourd que d'autres. Si vous voulez un bracelet Apple Watch fin et élégant, ce n'est pas celui qu'il vous faut.

Les bracelets Apple Watch pour le sport

Lorsque vous faites de l'exercice, vous ne voulez pas d'un bracelet Apple Watch qui vous fasse transpirer ou vous donne chaud. Il vous faut plutôt quelque chose de suffisamment respirant, qui résiste à l'eau et à la transpiration. Il en existe un grand nombre sur le marché et nous nous sommes concentrés sur les meilleurs choix. Chacun d'entre eux est élégant et peut donc être porté dans n'importe quel contexte, mais l'accent est mis sur le confort lorsque vous vous entraînez.

1. Apple Sport Loop (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) 68 avis de clients Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Idéal pour la majorité des activités physiques + Design aéré + Léger - Ne convient pas à la natation L'Apple Sport Loop est conçu pour une meilleure respirabilité, avec une fermeture auto-agrippante que vous pouvez facilement desserrer si nécessaire. Le tissage en nylon double couche est beau et offre un amorti suffisant tout en laissant de la place pour que l'humidité s'échappe. Son design est robuste et il ne vacillera pas pendant l'exercice grâce aux boucles d'attache solidement ancrées. Il est également léger. Cela dit, en raison du tissu utilisé, il n'est pas idéal pour la natation et autres activités aquatiques. 3. Bracelet Nike Sport Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Adorama WW (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Résistant et respirant + Design aéré + Ajustement simple - Aspect basique Le bracelet Nike Sport pour l'Apple Watch ne se contente pas de porter le nom d'une grande marque, il possède également un design bien particulier. Il est fabriqué en élastomère fluoré avec des perforations moulées par compression pour une meilleure respirabilité. Son design fait très "sport", mais il est conçu pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez en train de transpirer dans une salle de sport ou de vous prélasser sur le canapé. Il se veut doux, lisse et confortable, mais aussi durable et résistant. Et il est disponible dans une large gamme de couleurs, y compris une option Pride multicolore très attrayante. 3. Nike Sport Loop Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) La meilleure option pour la course + Fil réfléchissant + Design aéré - Couleurs limitées Le bracelet Nike Sport Loop est doté d'un fil réfléchissant qui traverse son tissage en nylon et brille lorsque la lumière le frappe. Il ne remplace pas un équipement haute visibilité pour courir dans l'obscurité, mais c'est un avantage utile pour ce bracelet léger et respirant. Celui-ci n'est proposé que dans un choix limité de couleurs (assorties à une ligne de chaussures de course Nike), mais il remplit bien d'autres conditions requises pour une utilisation sportive, notamment grâce à l'ajout de boucles denses à l'intérieur du bracelet, qui permettent d'amortir les chocs tout en laissant l'humidité s'échapper. 4. Supcase Unicorn Beetle Pro (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Low Stock Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Low Stock Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Idéal pour la musculation + Absorption des chocs + Protection de la monture de la montre - Il est épais Si vous recherchez un bracelet robuste pour votre Apple Watch lorsque vous faites de la musculation, mais que vous ne voulez pas sacrifier trop votre style, le Supcase Unicorn Beetle Pro est une bonne option. Il protège votre Apple Watch grâce à un pare-chocs qui absorbe les chocs et à une lunette surélevée qui protège l'écran. Son aspect massif ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous pratiquez le genre d'activités qui mettent votre Apple Watch en danger, vous devriez trouver qu'il est plus protecteur que la plupart des bracelets de sport. 5. FortifiedNation Sport Armband Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Une bonne alternative pour la pratique de la musculation + Meilleur suivi du rythme cardiaque + Positionné à l'écart - Pour un usage spécifique Le FortifiedNation Apple Watch Sport Armband fait les choses un peu différemment : vous l'enroulez autour de votre biceps ou de votre bras plutôt que de votre poignet. Cela devrait permettre un suivi plus efficace de la fréquence cardiaque, ainsi qu'un ajustement plus pratique si vous soulevez des poids et craignez de vous cogner le poignet. Ne comptez pas sur le fait qu'il soit idéal dans d'autres scénarios - vous ne pouvez absolument pas l'utiliser comme un bracelet ordinaire. Vous aurez besoin d'un autre bracelet Apple Watch pour les moments où vous ne vous entraînez pas.

Bracelets Apple Watch pour la natation

Les meilleurs bracelets Apple Watch pour la natation ont beaucoup de points communs avec les meilleurs bracelets pour le sport. Ils sont légers et confortables, tout en étant étanches, de sorte que vous n'avez pas à craindre qu'ils se désagrègent pendant votre baignade. Les options proposées ici sont toutes idéales pour une utilisation quotidienne. Gardez simplement à l'esprit qu'elles ne sont pas adaptées aux occasions plus formelles.

1. Bracelet Apple Sport Low Stock Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 14 avis de clients Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Le meilleur bracelet pour la natation + Durable et solide + Confortable - Pas le plus élégant La simplicité est le mot d'ordre de l'Apple Sport Band. Il est fabriqué à partir d'un fluoroélastomère haute performance personnalisé, comme de nombreux autres bracelets de sport, ce qui signifie qu'il est durable et résistant, tout en étant confortable sur votre peau. Grâce à un système de fermeture par épingles et boutons, il est facile à enfiler avant d'aller à la piscine, et vous n'aurez pas à craindre qu'il absorbe de l'eau. Le principal inconvénient de ce bracelet pour Apple Watch est qu'il s'agit d'un modèle assez simple, voire ennuyeux. Vous pourriez envisager d'utiliser un deuxième bracelet lorsque vous n'êtes pas à la piscine. 2. Kunyos 4 Pack Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un excellent rapport qualité-prix + Excellent rapport qualité-prix + Facile à porter - Aspect basique Choisissez un pack de quatre bracelets Kunyos pour Apple Watch et vous bénéficierez de tous les avantages de la résistance à l'eau à un prix très bas. Ce n'est donc pas la fin du monde si vous finissez par endommager votre bracelet d'une manière ou d'une autre dans la piscine. Grâce à un système de fermeture par épinglage et à des trous respirants, vous vous sentirez bien sur votre peau et, avec un pack de quatre, vous n'aurez probablement pas besoin d'acheter un nouveau bracelet Apple Watch avant longtemps. Un autre avantage est que vous obtenez quatre couleurs différentes à la fois, ce qui vous permet de changer régulièrement l'apparence de votre Apple Watch. 3. Nisto Silicone Strap Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Très respirant + Nombreux trous pour laisser passer l'air + Imperméable - Peut-être pas pour le bureau Ce bracelet est plus adapté à la piscine qu'à un bureau formel : il est à peu près aussi sportif qu'un bracelet Apple Watch puisse l'être. Le bracelet en silicone Nisto est doté de nombreux trous pour aérer la peau afin de réduire les irritations, et vous n'aurez pas à craindre qu'il absorbe l'eau de la piscine ou de la mer. Fabriquée en silicone, il est également léger, de sorte que vous remarquerez à peine que vous le portez. Il utilise un clip simple pour le maintenir fermement à votre poignet et est disponible dans une large gamme de teintes. Le faible prix nous fait douter de sa durabilité, mais ce ne sera pas une perte coûteuse s'il ne dure pas longtemps. 4. Epova Silicone Strap Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Simple et résistant + Conception facile + Options de couleur - Un look basique Le bracelet en silicone Epova est essentiellement un bracelet Apple Sport ordinaire, mais sans le prix élevé. Il est fabriqué en silicone souple et durable, de sorte que votre poignet se sent bien et que les irritations cutanées devraient être limitées. Grâce à sa conception en forme de boucle, il est également assez facile à attacher, même s'il n'est pas aussi simple que d'autres. Il est disponible dans une large gamme de couleurs et est suffisamment bon marché pour qu'il soit intéressant d'en acheter plusieurs dans différentes teintes.

Bracelets en cuir pour Apple Watch

Les bracelets en cuir pour Apple Watch - et les options en cuir végétalien - ont la classe d'une montre traditionnelle, avec tous les avantages d'être conçus spécifiquement pour votre appareil Apple. Le cuir est très résistant si vous l'entretenez bien, il est donc d'un bon rapport qualité-prix, mais il n'est pas idéal pour faire du sport, et certainement pas pour nager.

1. Casetify Tie Dye Blues Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Cuir vegan + Respect des animaux + Style élégant - Résiste seulement à la sueur Le bracelet de l'Apple Watch Casetify Tie Dye Blues utilise du cuir végétalien biodégradable. Vous bénéficiez donc d'un look élégant sans faire souffrir les animaux. Il résiste à l'eau et à la transpiration, et tout ce qui le concerne est écologique. Tout comme un bracelet en cuir véritable, celui-ci n'est pas adapté à la natation : la sueur est sa limite. Mais il coûte moins cher que prévu et il est disponible dans une large gamme de couleurs. Le tie dye ne conviendra pas à tout le monde, mais pour ceux qui l'apprécient, c'est un choix élégant et original. 2. Bracelet en cuir California Poppy Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un cuir français élégant + Cuir de qualité supérieure + Fixation magnétique - Pas adapté à l'exercice physique Élégant à tous points de vue, le bracelet California Poppy est fabriqué à partir de cuir Roux Granada fabriqué à la main en France, vous savez donc qu'il sera beau. Il utilise des aimants moulés flexibles qui se plient doucement pour s'enrouler autour de votre poignet et former un ajustement sûr et confortable. Il est subtil, il n'y a donc pas de boucle encombrante à craindre, mais il reste solide. Comme la plupart des bracelets en cuir, ce n'est pas un bon choix pour faire de l'exercice : il s'agit d'un bracelet essentiellement destiné à mettre en valeur votre Apple Watch. 3. Bracelet en cuir Apple Voir à Conrad FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Fnac FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un cuir italien de grande classe + Design haut de gamme + Attrayant - Pas adapté à l'exercice physique Fabriqué en cuir italien artisanal, l'Apple Leather Loop respire la classe. Son cuir est souple et matelassé, ce qui le rend très agréable au poignet, et ses aimants sont dissimulés pour que vous ne les remarquiez pas. Il s'agit d'un choix haut de gamme (et coûteux) avec lequel vous ne voudrez pas faire du sport, et il n'est disponible que dans quelques couleurs différentes. Mais si vous en trouvez un qui vous plaît, c'est un bracelet confortable et élégant, idéal pour un look décontracté ou chic. 4. Boucle moderne Apple Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Le bracelet traditionnel + Boucle magnétique + Confortable - Pas pour faire du sport Cette sangle est axée à la fois sur la forme et la fonction : elle est belle et conçue pour durer. La boucle moderne utilise le même matériau que celui utilisé par la NASA pour fabriquer les airbags d'atterrissage, avec une couche interne de tissu Vectran pour la solidité et la résistance à l'étirement. La couche extérieure est constituée d'un cuir lisse de haute qualité provenant de France. Il est très agréable au toucher, avec une boucle solide qui est en fait une fermeture magnétique en deux parties, ce qui lui donne un aspect classique mais avec une touche de modernité. 5. Hermes Ebene Barenia Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un bracelet luxueux mais cher + Incroyablement élégant + Boucle astucieuse - Très coûteux Le modèle Hermès 44 mm Ebene Barenia Leather Single Tour Deployment Buckle est très cher, et c'est difficile à dire, mais il est très classe. Fabriquée en cuir haut de gamme, il est doté d'une boucle déployante cachée, qui s'ouvre d'un simple clic sur les deux boutons latéraux, assurant ainsi un maintien extrêmement sûr tout en étant confortable. C'est l'idéal si la sécurité est tout pour vous et que l'argent n'est pas un problème. Mais il coûte plus cher que la montre elle-même, ce qui le rend difficile à recommander à la plupart des acheteurs.

Bracelets stylisés pour Apple Watch

Les bracelets Apple Watch conçus par des designers peuvent être très chers, mais pas toujours. Nous avons sélectionné ici une série d'options sur mesure : certaines sont signées par de grands designers, d'autres par des artistes moins connus ou par des designers internes - toutes ont un look unique qui vous aidera à sortir du lot. Il y en a pour tous les budgets. Si vous voulez dépenser plus que le prix de votre montre, c'est possible, mais il existe tout de même des options sur mesure très élégantes pour bien moins cher, ainsi que des designs amusants.

1. Kate Spade - Bracelet Apple Watch en silicone à motifs floraux Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Mignon et élégant, avec une touche traditionnelle + Design élégant et fleuri + Boucle sécurisée - Pour les Apple Watchs plus anciennes Conçu pour les Apple Watch plus anciennes dotées d'un boîtier de 38 mm, le bracelet Apple Watch en silicone Kate Spade Floral ne convient pas à tout le monde, mais il est assurément très charmant. Il propose une esthétique élégante et mignonne sans être trop criarde. Grâce à une jolie boucle, il ressemble aussi beaucoup à un bracelet de montre haut de gamme ordinaire. Le principal problème de ce bracelet est qu'il n'est pas compatible avec les nouveaux modèles d'Apple Watch, vous ne pouvez donc l'utiliser que si vous portez un modèle plus ancien - et il ne vaut probablement la peine d'être acheté que si vous ne comptez pas changer de modèle de sitôt. 2. Hermes Kraft/Rouge de Coeur Jumping Single Tour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un design séduisant et étanche + Étanche + Grande utilisation des textiles - Plus cher que les autres modèles Souvent, les bracelets de montre de marque ne sont pas particulièrement durables, mais le Jumping Single Tour d'Hermès Kraft/Rouge de Coeur est étanche à l'eau. Il est très beau car il est fabriqué à partir d'un textile tissé avec un design unique, et il est à la fois élégant et suffisamment subtil pour être utilisé sur le lieu de travail. Ce bracelet Hermès est disponible dans une grande variété d'autres teintes, et il est suffisamment polyvalent et durable pour que vous n'ayez probablement besoin que de ce seul bracelet. Mais c'est une bonne chose, car il est excessivement cher. Il sera difficile à justifier pour beaucoup de gens. 3. Mintapple Edition Limitée Genuine Exotic Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Une option en cuir de crocodile originale + Cuir de crocodile + Très résistant - Non respectueux des droits des animaux Si le cuir de crocodile vous semble être le summum du luxe, le bracelet pour Apple Watch Mintapple Limited Edition Genuine Exotic est fait pour vous. Ce bracelet de montre design de Mintapple est distinctif en tous points : il utilise un cuir coûteux et de l'acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale qui ne rouille pas et ne ternit pas. Il est raffiné, très résistant et fabriqué sur mesure. Beaucoup de gens ne voudront pas d'un bracelet en cuir de crocodile, mais pour ceux qui en veulent un, c'est un choix indéniablement élégant, qui représente un bon rapport qualité-prix. 4. Bracelet Apple Watch Kate Spade New York Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un bracelet qui est aussi un bracelet de montre classique + Peut faire office de bijou + Maillons auto-réglables - Plutôt lourd Ce bracelet Apple Watch de Kate Spade New York est une excellente option pour tous ceux qui souhaitent assortir leur Apple Watch à leur tenue de soirée. Fabriqué en acier inoxydable poli, il utilise des maillons en forme de pique qui sont facilement réglables pour s'adapter à votre poignet. Il est un peu lourd pour les séances de sport et d'autres activités pratiques, mais il est brillant, élégant et chic, et le soir, il est superbe - il fait office de bijou à part entière. 5. Boucle Solo Tressée Apple Pride Edition Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Superbe et inclusif + Design magnifique + Incroyablement confortable - Plus cher que d'autres modèles sur cette liste L'Apple Pride Edition Braided Solo Loop s'inspire de la Pride. Il est à la fois élégant et confortable, car il est fabriqué en tissant 16 000 filaments de polyester recyclé autour de fils de silicone ultrafins. Doux mais texturé, il est adapté à la transpiration et résiste à l'eau - mais ne l'utilisez pas dans une piscine. Il est facile à enfiler et à retirer de votre poignet, mais ne risque pas de glisser inopinément, et les couleurs de la Pride en font une option brillante et attrayante qui ne manquera pas de sortir du lot. 6. Pride Edition Nike Sport Loop Un bracelet aéré aux couleurs de la Pride + Fil arc-en-ciel réfléchissant + Design aéré - Ne convient pas à la natation Le Nike Sport Loop Edition Pride est magnifique à regarder. Il est tissé en nylon avec un fil arc-en-ciel réfléchissant qui scintille lorsque la lumière le frappe. Il est doté d'une fermeture à crochets et à boucles facile à ajuster en fonction de la taille dont vous avez besoin, mais son design aéré signifie que vous ne devriez pas transpirer en le portant. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'une sangle en tissu, cette Nike Sport Loop Edition Pride n'est pas faite pour la natation. 7. Wepro ThinRainbow Strap Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un bracelet à petit budget avec une touche bohème + Superbe design + Petit prix - La qualité pourrait être meilleure Avec un style un peu bohème, le bracelet ThinRainbow de Wepro est vraiment génial pour son prix. Il est extensible et fabriqué en nylon élastique tissé, ce qui le rend confortable et sûr à tout moment. Sa fermeture à boucle y contribue également, mais la sangle est assez facile à placer sur votre poignet. Elle n'est pas adaptée à l'exercice physique ou à la natation, mais c'est une petite pièce amusante pour les fêtes ou les moments où vous voulez vous exprimer. Il est aussi beau que des bracelets qui coûtent cinq fois plus cher. 8. Bracelet MobyFox Harry Potter Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pour les fans d'Harry Potter + Design fantaisie + Résistant - Très spécifique Nous ne disons pas qu'il faut porter le bracelet MobyFox Harry Potter au bureau, mais si vous avez envie d'être un peu nerd, vous pouvez être tenté. Sous licence officielle, il semble bien fait, avec un silicone résistant à la transpiration et aux UV, ce qui lui assure une grande solidité et durabilité. Il existe de nombreux modèles différents, ce qui vous permet de choisir la maison Harry Potter qui vous ressemble. Il n'est pas non plus très cher, ce qui est idéal pour un bracelet fantaisie que vous ne voudrez probablement pas porter partout. 9. Casetify Doodles - Bracelet pour Apple Watch Mignon et charmant + Dessins amusants + Confortable - Pas idéal pour le sport Plus adapté aux temps morts du week-end ou lorsque vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la salle de sport, le bracelet Apple Watch Casetify Doodles est très amusant, avec un design de l'artiste britannique Jon Burgerman. Ce n'est peut-être pas le bracelet le plus résistant pour les séances de sport ou autre chose du genre, ni assez sophistiqué pour certaines situations, mais c'est un moyen amusant de s'exprimer et il est assez abordable. 10. Apple 45mm Pride Edition Nike Sport Loop Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Inclusif et joli + Design élégant + Confortable - Ne convient pas à la natation L'Apple Pride Edition Nike Sport Loop offre un design aux couleurs de la Pride, mais avec un motif arc-en-ciel qui s'intègre mieux à votre environnement pour une apparence plus professionnelle. Doux et respirant, son tissage en nylon est agréable sur votre peau. Une fermeture auto-agrippante permet de l'ajuster facilement selon les besoins, tandis que les boucles d'attache le maintiennent en place. 11. Apple 45mm Pride Edition Sport Loop Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un magnifique bracelet aux couleurs de la Pride + Texture 3D + Confortable - Peut être trop vif pour certains Le Apple Pride Edition Sport Loop est conçu de manière réfléchie. Ses couleurs unissent le drapeau de la Fierté et symbolisent également les communautés LGBTQ+ marginalisées, les personnes de couleur, les personnes vivant avec le VIH/sida et celles qui en sont mortes, ainsi que les personnes non-conformes au genre. Son tissage en nylon double couche respirant est fait de boucles textiles douces, et il y a une texture 3D. C'est un style unique qui se démarque.

Bracelets en métal pour Apple Watch

Si vous préférez le style classique et froid d'un bracelet de montre en métal, vous pouvez facilement l'obtenir avec un bracelet métallique pour Apple Watch. Comme pour certaines gammes de produits design, les prix peuvent être élevés, mais ce qui est pratique avec les bracelets métalliques pour Apple Watch, c'est qu'ils sont incroyablement robustes. Considérez-les comme un investissement qui vous aidera à garder votre montre en sécurité pendant longtemps. Gardez simplement à l'esprit qu'ils ne sont généralement pas parfaits pour faire du sport.

1. Apple Gold Milanese Loop Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Inspiré par l'Italie, avec de nombreuses possibilités de réglage. + Design magnifique + Finition distinctive - Pas adapté à l'exercice physique Un peu lourd, peut-être, mais le bracelet Milanais Gold Loop est magnifique. Tissé sur des machines italiennes spécialisées, son maillage lisse en acier inoxydable est très beau et devrait également être agréable à porter au poignet. Il est entièrement magnétique, ce qui vous permet de l'ajuster à votre guise pour qu'il s'adapte parfaitement à votre poignet. L'utilisation d'une couche de dépôt en phase gazeuse lui confère une finition particulièrement soignée. Il s'agit d'un bracelet haut de gamme, disponible en argent, en graphite et en or. 2. Bracelet Apple Silver Link Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) De nombreuses touches de style + Design élaboré + Fermeture sécurisée et personnalisée - Tenue de soirée uniquement Utilisant plus de 100 composants, le bracelet à maillons en argent tire parti d'un processus d'usinage complexe qui nécessite neuf heures pour couper les maillons d'un seul bracelet. Cela permet d'avoir l'esprit tranquille lors de l'achat de ce bracelet coûteux, et le sentiment de sécurité est encore renforcé par son fermoir papillon personnalisé, qui se replie soigneusement dans le bracelet. Tout ce qui concerne ce bracelet à maillons en argent est très élégant, et vous pouvez changer vous-même les maillons. Mais il est très, très cher. 3. Pugo Top Strap Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Un bracelet de montre en métal bon marché + Bon marché + Acier inoxydable - Les finitions pourraient être plus élégantes Le Pugo Top Strap n'est pas aussi élégant que certains bracelets métalliques, mais il est beaucoup, beaucoup moins cher que la concurrence. Et il utilise toujours de l'acier inoxydable de qualité avec un design raffiné à double boucle déployante que vous pouvez facilement ajuster en retirant ou en ajoutant des maillons. Le fermoir se ferme en toute sécurité, de sorte que vous vous sentez à l'aise. D'un point de vue esthétique, il pourrait être plus raffiné, mais il est pratique et confortable. Cependant, il est susceptible d'être moins résistant que les autres. 4. Artche Watch Strap (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Résistant, sûr et idéal pour le sport + Design ajustable + Look élégant - Le fermoir ne conviendra pas à tout le monde Le bracelet pour montre Artche promet un ajustement sûr pour un bon prix. Fabriqué en acier inoxydable, il a le look qu'il faut. Là où certains pourraient ne pas être enthousiastes, c'est avec son double fermoir pliant, qui se verrouille fermement mais est un peu difficile à mettre en place comparé à d'autres méthodes. Néanmoins, si vous faites un travail physique, vous aurez l'assurance de ne pas perdre votre montre. Le bracelet est également réglable et, bien qu'il ne soit pas notre premier choix pour faire de l'exercice, les fabricants affirment qu'il est adapté au sport.

Lorsque vous choisissez un bracelet pour votre Apple Watch, les deux premières choses à prendre en compte sont votre budget et ce que vous prévoyez de faire en portant l'Apple Watch - notamment si vous prévoyez de faire de l'exercice avec, si vous prévoyez de nager avec, et si vous allez la porter dans un endroit chic.

Avec toutes ces considérations en tête, vous pouvez commencer à choisir le meilleur bracelet pour vous. Les bracelets en cuir, par exemple, ne sont pas adaptés à la natation, et si vous prévoyez de faire beaucoup d'exercice, un bracelet d'entraînement dédié pourrait être le meilleur choix.

Si l'exercice n'est pas à l'ordre du jour, vous pouvez vous tourner vers quelque chose de plus chic, comme un bracelet en métal ou en cuir - et si l'argent n'est pas un problème, les bracelets de marque peuvent être envisagés.