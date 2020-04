Les Sims 4 : jusqu’à 75% de réduction sur le jeu complet et toutes ses extensions

Avez-vous eu récemment l’impression - au moins depuis deux semaines - d’être un personnage emprisonné dans une simulation, obligé de faire les cent pas entre le frigo, le micro-ondes et le sofa, piloté par des entités supérieures ? Histoire de conjurer le sort, Electronic Arts vous propose de briser le quatrième mur et de contrôler des centaines d’avatars vidéoludiques dans Les Sims 4. La célèbre franchise et ses multiples extensions sont aujourd’hui disponibles sur la plateforme Origin. Avec plusieurs remises promotionnelles de 10% à 75%.

Vous pouvez désormais acheter et télécharger Les Sims 4 en édition standard pour seulement 9,99 €. C'est une économie considérable, étant donné que le jeu coûte actuellement 39,99 € en boutique.

Ce simulateur de vie vous permet de gérer un ou plusieurs individus que vous personnalisez selon vos envies et votre imagination. Votre ou vos Sims peuvent construire leur foyer, regarder Netflix (ou au moins son ersatz pixellisé), organiser des tournois de jeux vidéo, emmurer vos voisins, faire du crossfit. Ou, si cela vous manque, retourner à l’école ou au travail. L’antidote parfait au confinement ? Probablement.

16 extensions déjantées pour aller plus loin

La réduction s'applique également à l’édition Deluxe, comprenant trois packs d’extension supplémentaires. De quoi vous fournir en costumes, mobilier et diverses destinations.

Si vous préférez vous lancer dans une extension ou deux, avant d’installer des packs complets, c’est possible. Origin met à disposition les 16 DLC individuels, des plus classiques (A la fac, Iles paradisiaques, Chiens et chats, Vivre ensemble) aux plus exubérants (Strangerville, Vampires, Heure de gloire). Chaque extension vaut entre 14,99 et 19,99 €. Au lieu de 39,90 €.