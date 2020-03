Les prochains écouteurs Samsung Galaxy Buds seront-ils réservés aux sportifs ?

Il semblerait que Samsung s’active à concevoir de nouveaux écouteurs sans fil True Wireless, à l’image des récents Galaxy Buds Plus. Ce modèle inédit tenterait de séduire les amateurs de fitness et les férus d’entraînement sportif. Nous les connaissons actuellement sous un alias des plus curieux : « bean » qui signifie « haricot », en anglais.

Nous ne savons pas exactement s'il s'agit d'un nom de code ou de la marque provisoire du produit. L’appellation Bean est citée de nombreuses fois dans la publication d’un dépôt de marque, effectuée par la firme sud-coréenne en Europe. Le dépôt a été repérée par le site LetsGoDigital. Vous pouvez le télécharger ici.

Voici la description sommaire du futur produit :

« Description de la marque Samsung Bean : écouteurs sans fil portables composés principalement d'un lecteur MP3 ; écouteurs sans fil incorporant un capteur pour détecter si l'écouteur est allumé ou éteint ; écouteurs sans fil incorporant un logiciel d’accompagnement pour réaliser des exercices de fitness ; écouteurs sans fil incorporant un logiciel pour mesurer la distance, la vitesse, le temps, les changements de rythme cardiaque, le niveau d'activité, les calories brûlées ».

Des Samsung Galaxy Buds Plus... Plus ?

Si nous devions spéculer sur la nature de ce projet d’écouteurs sans fil, nous les définirions comme les successeurs de la paire sportive Samsung Gear IconX 2018. En plus de se doter d’un design esthétique pré-Samsung Galaxy Buds, les IconX sont résistants à l'eau et à la poussière. Ils disposent enfin de 4 Go de stockage. Ce que nos « haricots » pourraient aussi inclure, comme le laisse supposer la référence à un lecteur MP3 dans la description ci-dessus.

Mais n’omettons pas une affiliation directe aux Samsung Galaxy Buds Plus, auxquels ils peuvent emprunter certaines caractéristiques. Comme une durée de vie de la batterie plus conséquente, si on se réfère aux 11 heures d’autonomie des Buds Plus. Et des transducteurs à deux voies woofer / tweeter, apportant une scène sonore plus riche et chaleureuse.

Au-delà de ces quelques premiers indices, nous attendons, avec une grande curiosité, plus d’éléments sur le design, la compatibilité et les fonctions de fitness de ces prochains Samsung Galaxy… Bean.

