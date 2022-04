Le MacBook Air 2022 va-t-il totalement changer de design ?

Le futur MacBook Air 2022 représente potentiellement - avec l’iPhone 14 - le produit Apple le plus attendu de cette année. D’autant plus que le nouvel ordinateur portable de milieu de gamme pourrait totalement réviser le design de la série.

Il semble en effet que le MacBook Air 2022 va se défaire de l’esthétique classique et effilée propre à ses prédécesseurs, pour adopter une conception plus anguleuse. Les dernières fuites font également allusion à une sortie au cours du second semestre 2022.

Son poids, lui, équivaudrait à 1,3 kg - en prenant en compte l’intégration d’un écran Retina mini-LED de 13,6 pouces, d'un clavier redessiné similaire à celui du MacBook Pro, de ports USB Type-C et Thunderbolt, d’une multitude de couleurs au choix, d'une capacité de stockage maximale de 2 To avec une mémoire vive maximale de 16 Go. Sans oublier une autonomie de 20 heures. Aucun emplacement pour carte HDMI ou SD n'a été révélé à ce jour.

La puce M2 d'Apple sera de même incluse dans l'ordinateur portable, qui pourrait compter huit cœurs dans ladite puce. Bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que la M1 Pro et la M1 Max existantes (sur le papier), elle devrait rendre les GPU et CPU plus réactifs et économes.

Cependant, aucune de ces rumeurs n'a été officiellement confirmée par Apple, il convient donc de traiter ces nouvelles informations avec prudence.

Un calendrier imprécis

S’il n’a pas encore été annoncé officiellement, de nombreuses fuites et rumeurs donnent une image plus claire du MacBook Air 2022. Les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, donnent plus de crédibilité à ces spéculations.

L'ordinateur portable n'a pas été dévoilé lors de la keynote Apple du 8 mars dernier, mais il y a toujours une chance qu'il fasse son apparition lors de la conférence WWDC qui aura lieu au début du mois de juin 2022. Selon Gurman, Apple avait initialement prévu de lancer le nouveau modèle Air à la fin de l'année dernière ou au début de 2022, mais n'a pas été en mesure de respecter ce calendrier.

Et bien que la rumeur demeure confiante quant à la commercialisation d’un MacBook Air inédit cette année, ces mêmes bruits de couloir semblent suggérer qu'Apple va faire l'impasse sur les modèles MacBook Pro 14 ou 16 pouces cette année. A la place, nous pourrions découvrir une édition de 13 pouces rafraîchie cette année.