Le GPU Nvidia RTX 4080 donne aux spéculateurs une leçon bien méritée

La GPU RTX 4080 de Nvidia vient tout juste d'entrer en scène, et nous avons vu des pénuries de stock dans les premiers jours de cette carte graphique. Cependant, la bonne nouvelle est que la stratégie des revendeurs qui essaient de tirer profit de la revente de ces cartes semble être tombée à plat.

Comme le rapporte Tom’s Hardware (s'ouvre dans un nouvel onglet), en regardant les données de vente des GPU RTX 4080 sur eBay aux États-Unis au cours de la semaine dernière, on se rend compte qu'elles bougent peu. De sorte que les escrocs qui espèrent faire un profit rapide sur ces cartes commencent sans doute à paniquer - et peut-être à repenser leur stratégie de gain qui est actuellement en train de s'effondrer.

En fait, les cartes graphiques RTX 4090 se vendent beaucoup mieux que les RTX 4080 sur eBay, selon les statistiques de Tom, avec 3,4 de ces cartes vendues pour chaque unité de RTX 4080. En d'autres termes, le nombre de cartes graphiques RTX 4090 vendues est quatre fois plus élevé que celui de sa petite sœur Lovelace.

Tom's note qu'en moyenne, seulement huit GPU RTX 4080 sont vendus par jour sur eBay US, et c'est très loin de ce qui a été vu avec la RTX 4090. Lorsqu'elle a été lancée, on a constaté qu' il se vendait jusqu'à 64 cartes par jour sur le site d'enchères.

Analyse : un sentiment de déception

Cela reflète le sentiment général concernant la RTX 4080, vue comme une carte graphique mal positionnée - presque aussi chère que la RTX 4090 dans certains cas, et pourtant n'offrant pas du tout les mêmes niveaux de performance.

Alors que la RTX 4090 a été une source de profit pour les revendeurs (malheureusement), se négociant jusqu'à 54% au-dessus du prix de vente conseillé lors de sa semaine de lancement sur eBay - la RTX 4080 fait l'objet d'une prime de seulement 30% au-dessus du prix de vente conseillé actuellement (et elle ne se vend pas vraiment à ce niveau non plus, comme observé ci-dessus). La RTX 4090 reste à 38% au-dessus du MSRP actuellement, toujours à un plus haut niveau que la 4080 plus récente, et les prix du produit phare Lovelace ont même augmenté un peu sur eBay après le lancement de la RTX 4080.

Cela indique clairement deux choses : la RTX 4080 décevante et mal reçue contribue certainement à pousser les ventes de la RTX 4090, à la fois des nouvelles cartes graphiques dans les boutiques (comme nous l'avons vu avec des statistiques ailleurs, la carte phare a été vendu à quatre fois plus d'unités que la RTX 4080, en gros), et sur eBay.

C'est aussi une leçon claire pour les revendeurs que ce n'est pas parce qu'une nouvelle carte graphique rutilante sort qu'elle va nécessairement être une mine d'or à la revente, ou même permettre de faire beaucoup de profits. À l'heure actuelle, avec les modèles RTX 4080, les revendeurs sont sans doute en train d'envisager nerveusement de changer de stock et accuser une légère perte, peut-être, plutôt qu'une perte plus importante à long terme.

Les temps semblent donc changer, dans le sens où l'augmentation du prix des GPU pour les nouveaux stocks revient un peu à jouer avec le feu - du moins avec la RTX 4080. Avec un peu de chance, ces signaux d'alarme pourraient faire réfléchir les revendeurs à deux fois avant de s'impliquer dans la revente des cartes graphiques RDNA 3 d'AMD, qui pourraient être moins chères que les modèles Lovelace de Nvidia, mais qui seront toujours des composants coûteux. Cela dépend plutôt de la façon dont les niveaux de stock initiaux fonctionnent, et du volume qu'AMD et ses partenaires fabricants de cartes peuvent rassembler - car si les GPU s'avèrent être peu nombreux, c'est reste évidemment une arnaque parfaite.

Espérons que certains ont tiré les leçons de cette situation, et qu'au moins ceux qui se sont apparemment brûlé les doigts en essayant de revendre une RTX 4080 pour faire du profit ne voudront pas prendre à nouveau ce risque et revivre ces tracas à l'avenir.