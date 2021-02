Le futur drone DJI FPV est intégralement révélé dans une vidéo unboxing

Ces derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler d'un drone FPV (First Person View) imaginé par DJI. Quelques images ainsi que son enregistrement auprès des autorités américaines ont fui en décembre, mais c’est aujourd’hui un unboxing du nouveau projet de la marque qui emballe Twitter, avec le design de l’appareil complètement dévoilé.

Les seuls éléments qu’il nous reste à découvrir sont la qualité de vol du prochain quadriporteur et sa configuration photo.

full version is here https://t.co/HBZCmxWJTdFebruary 14, 2021

La vidéo confirme les rumeurs partagées plus tôt sur sa conception révélées plus tôt, en affichant un corps de quadcoptère arrondi avec une caméra frontale fixée sur cardan. On voit aussi clairement deux petites caméras orientées vers le bas qui, selon le document, ne seraient pas destinées à capturer des images mais plutôt à éviter les obstacles.

Le drone lui-même apparaît comme compact, avec des lunettes de vision presque aussi grandes que la machine volante. Cependant, comme le note la vidéo unboxing, ces dernières s’avèrent plus légères que le casque FPV existant de DJI.

La manette du FPV a également été redessinée, ressemblant davantage à une manette de jeu et présentant de meilleures poignées et gâchettes.

La batterie, présente à l'arrière du drone, se veut beaucoup plus grande que celle que l'on trouve dans la gamme actuelle de drones grand public de DJI - ce qui est normal car les drones FPV sont essentiellement utilisés dans des courses qui nécessitent de meilleurs temps de vol. La boîte contient également un chargeur portable, mais on ne devine pas très bien ici où il se branchera.

Prêt pour le décollage

L’ensemble du DJI FPV Combo semble convivial et pas trop intimidant pour les débutants. Cela dit, les drones FPV s’imposent comme des modèles très différents des appareils grand public que nous utilisons pour la photographie aérienne. Ils sont généralement plus difficiles à manœuvrer, sont beaucoup plus rapides en l'air et assez sensibles au contrôle - ce qui signifie qu'ils nécessitent une certaine expertise du pilote pour voler dans de bonnes conditions. Ils peuvent également être utilisés pour transporter de lourdes installations de tournage.

On ne sait pas encore si DJI vise les pilotes de drones et les vidéastes professionnels pour publics. Nous ne devrions pas attendre longtemps avant de le découvrir, d’autres spéculations fixant la sortie du drone juste après le Nouvel An chinois - si l’info est authentique, nous sommes probablement à quelques jours d'une révélation officielle.