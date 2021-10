Le DJI Mavic 3 volera-t-il plus longtemps que les meilleurs drones de 2021 ?

Le drone DJI Mavic 3 est de plus en plus proche de son décollage officiel - et une nouvelle fuite semble confirmer qu'il disposera d’une amélioration cruciale par rapport à son prédécesseur.

Comme repéré par @DronefriendlyB sur Twitter et repris par @OsitaLV (ci-dessous), les spécifications de la batterie du DJI Mavic 3 seraient apparues dans la base de données de la FCC, qui est l'organisme américain de certification des technologies radio.

En plus de confirmer que le drone tant attendu s'appellera DJI Mavic 3, abandonnant le nom "Pro" de son prédécesseur DJI Mavic 2 Pro, elles montrent également que la capacité de sa batterie sera de 5 000 mAh. Si c'est le cas, il s'agirait d'une augmentation considérable de cette dernière, loin devant les 3 950 mAh du Mavic 2 Pro.

Mavic 3 incoming!

Bien que cela ne signifie pas nécessairement une énorme augmentation du temps de vol, les fuites précédentes de @JasperEllens ont suggéré que le DJI Mavic 3 sera en mesure de rester en altitude pendant 46 minutes entre deux charges. Si l’information se révèle authentique, nous aurons droit à 15 minutes de rab, par rapport au Mavic 2 Pro.

Les durées de vol sont affectées par une variété de facteurs, y compris les conditions locales et la vitesse du vent, nous serons donc impatients de tester cet apport en pratique. Ainsi, notre test du Mavic 2 Pro avait dévoilé un temps de vol réel de 25 minutes maximum, contre les 31 minutes communiquées par DJI.



C'est une spécification prometteuse qui ferait passer la gamme de drones grand public de DJI au niveau supérieur - et au-dessus de la plupart de ses rivaux compacts et pliables. En comparaison, la batterie de 4 280 mAh du Skydio 2 présente des temps de vol limités à 23 minutes. Cela dit, le grand Autel Evo II Pro a vraiment fait grimper la durée de vie des batteries des drones compacts avec une capacité de 7 100 mAh pour une durée de vol de 40 minutes.

Augmenter le niveau d’autonomie, une priorité ?

Le niveau d’autonomie est un chiffre qui flatte rarement la fiche technique d’un drone compact, et pourtant il s’agit d’une donnée cruciale. Bien que nous ayons été impressionnés par la batterie des premiers drones pliables comme le DJI Mavic Pro original en 2016, ils pouvaient à peine rester en l'air pendant plus de 20 minutes. Lorsque vous tenez compte des décollages et des atterrissages, cela vous donne très peu de temps pour obtenir de belles photos ou vidéos aériennes.

Le DJI Mavic 2 Pro reste un excellent drone, mais son autonomie limitée a toujours été l'un de nos principaux reproches. Toujours est-il que la difficulté pour les drones, par rapport aux caméras au sol, est que tout poids supplémentaire affectera considérablement leur temps de vol - ce qui s’avère aussi un problème lorsque vous tenez compte des attentes croissantes concernant les performances de leur caméra.

Si le DJI Mavic 3 est effectivement capable d'imposer une autonomie de 46 minutes via cette batterie de 5 000 mAh, il ne mettra pas nécessairement la barre plus haut pour les drones compacts. L'Autel Evo II Pro se veut le leader de sa catégorie, avec son autonomie de 40 minutes. Une batterie qui se révélerait encore plus impressionnante sur un drone qui, selon les bruits de couloir, embarquerait un capteur 4/3.

La surface d'un capteur 4/3 est presque deux fois plus grande que celle d'un capteur de 1 pouce, ce qui signifie une puissance de collecte de lumière beaucoup plus importante… et beaucoup plus de travail pour son processeur embarqué. Ajoutez à cela toutes les autres exigences imposées à un drone, notamment l'évitement des obstacles et les modes de vol autonomes, et vous comprendrez aisément pourquoi les petits drones ne sont toujours pas capables de rester en l'air pendant des heures.

Si ces fuites se précisent, le DJI Mavic 3 pourrait bien nous donner 30 minutes de temps de vol utilisable (au-delà des décollages et des atterrissages) pour obtenir vidéos et photos aériennes 4K. Et cela en ferait le leader de la prochaine génération DJI en termes de praticité pure, en laissant de côté les performances de cette nouvelle caméra.