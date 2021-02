HubSpot s'empare de The Hustle

La société de gestion de la relation client (CRM) HubSpot a annoncé qu'elle allait acquérir The Hustle afin de fournir à ses clients un contenu supplémentaire.

The Hustle est une société de médias qui produit un bulletin d'information, un podcast et un contenu de recherche de qualité. En acquérant l'entreprise, HubSpot sera en mesure d'offrir à sa communauté d'entreprises en expansion un contenu de valeur sur un plus grand nombre de sujets et un ensemble de médias plus diversifié.

Le directeur marketing de HubSpot, Kieran Flanagan, a révélé dans un communiqué de presse que l'acquisition était le résultat de la recherche de nouvelles et de tendances par les clients de l'entreprise à travers les nouvelles formes de médias :

"Pour de nombreux clients, leur première introduction à HubSpot se fait par le biais de notre blog éducatif, de l'Académie et du contenu de YouTube, et non de notre logiciel. Plus récemment, nos clients ont commencé à rechercher des contenus basés sur les nouvelles et les tendances par le biais de nouvelles formes de médias comme les podcasts, les bulletins d'information et la recherche. En acquérant The Hustle, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins de ces entreprises en pleine expansion en leur fournissant du contenu éducatif, commercial et technologique dans leurs formats préférés".

Poussée de contenu

Depuis sa fondation en 2006, HubSpot a construit une large communauté autour de son contenu éducatif avec 7 millions de personnes lisant ses blogs chaque mois et des centaines de milliers de personnes visionnant ses vidéos sur YouTube. Dans le même temps, plus de 100 000 personnes suivent des cours chaque mois sur l'Académie HubSpot et plus de 300 000 utilisateurs ont reçu une certification HubSpot.

Le Hustle, en revanche, a été lancé plus récemment, en 2015, et la société a commencé à envoyer son courrier électronique quotidien aux lecteurs l'année suivante. L'entreprise dispose également d'une plateforme d'abonnement appelée Trends et d'un podcast appelé My First Million, qui donnent aux entrepreneurs les informations, les données et les meilleures pratiques dont ils ont besoin pour faire évoluer leur entreprise.

Le fondateur de The Hustle, Sam Parr, a expliqué comment cette acquisition permettra à l'entreprise de passer à la vitesse supérieure dans sa mission :

"J'ai lancé The Hustle avec pour mission de contribuer à donner aux créateurs d'entreprises les informations dont ils ont besoin pour faire leur entrée dans le monde et changer la façon dont les entreprises de médias fonctionnent. En rejoignant l'équipe de HubSpot, nous porterons cette mission à un niveau supérieur pour construire les meilleurs réseaux de contenu commercial au monde. Je sais que l'équipe HubSpot partage notre engagement à créer des contenus de haute qualité pour aider les entreprises à se développer, et j'ai hâte de commencer".