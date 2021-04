House of the Dragon : la production du spin-off de Game of Thrones débute

La série prequel de Game of Thrones, House of the Dragon, a finalement commencé sa production, a révélé HBO. Annoncée en octobre 2019, la série porte sur la Maison Targaryen, 300 ans avant les événements de Game of Thrones.

HBO a annoncé la nouvelle en partageant une photo de la distribution en train de faire une lecture. Il est difficile de distinguer qui est qui, bien que vous puissiez repérer Matt Smith connu pour ses rôles dans Doctor Who ou The Crown sur la droite. Voici l'annonce :

Le casting de la série comprend Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best, Sonoya Mizuno et Emma D'Arcy. Considine, D'Arcy et Smith jouent tous des membres de la famille Targaryen - Considine joue le roi de Westeros, et est décrit comme un "homme chaleureux, gentil et décent" par HBO, qui souligne que tout se termine toujours bien pour eux dans le monde de Game of Thrones.

L'auteur George R.R Martin est l'un des créateurs de la série, avec le scénariste Ryan Condal. Miguel Sapochnik, qui a réalisé de nombreux épisodes clés de la série, dont "Battle of the Bastards", est le directeur de la série. Westeros pourrait donc ressemblé à ce que nous connaissons. Le compositeur original de Game of Thrones, Ramin Djawadi, travaille également sur la série.

La sortie de House of the Dragon est prévue pour 2022, sur la chaîne HBO Max. Les téléspectateurs britanniques pourront la regarder sur Sky et Now.

Devriez-vous accorder de l'intérêt à House of the Dragon ?

Lorsque House of the Dragon arrivera, trois années entières se seront écoulées depuis le final controversé de Game of Thrones. Nous pourrions être curieux de replonger dans ce même univers, même si, sur le papier, il est probable qu'une série prequel peine à créer la même intensité dramatique que la série originale Game of Thrones.

Après tout, nous savons comment Westeros évoluera quelques centaines d'années plus tard et ce qu'il adviendra de la lignée des Targaryen avant le début de la série principale.

Néanmoins, nous sommes toujours heureux d'avoir un autre grand drame fantastique dans nos vies - et le casting semble prometteur.