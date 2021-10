Fall Guys a-t-il inspiré Squid Game ?

On dit que l'inspiration peut venir des sources les plus improbables, mais dans le cas du hit multijoueur Fall Guys, comme dans celui de la série Netflix Squid Game, on peut raisonnablement établir des parallèles. Bien sûr, la gravité donnée à l’un et à l’autre ne pourrait pas être plus différente, mais il s'agit fondamentalement d’une “histoire” centrée sur un principe d’élimination.

Récemment interviewé par TechRadar, Joe Walsh, créateur de Fall Guys, affirme que certains concepts apparaissant dans la série phare de Netflix auraient parallèlement été pensés sur son jeu - sans jamais voir le jour.

"Squid Game s’ouvre sur une partie d’Un, deux, trois, Soleil, un concept que nous avons tenté de mettre en place. Mais, nous n'avons jamais réussi à en faire un prototype, parce que nous ne parvenions pas à le rendre jouable", regrette M. Walsh.

Il est facile de voir pourquoi le concept n'a jamais abouti pour Fall Guys. La plupart des niveaux du jeu sont incroyablement cinétiques, et les personnages jouables sont constamment en mouvement. En plus de la manière bancale dont se déplacent les haricots de Fall Guys, les adversaires peuvent être saisis et entravés à volonté - ce qui s’avère quasi-impossible à reproduire sur un jeu tel que Un, deux, trois, Soleil.

"A l'époque, je pensais que nous ne pourrions jamais proposer ce niveau, qu’il n’avait aucun sens dans un gameplay en perpétuel mouvement”, avance Joe Walsh. “Mais maintenant, avec la popularité de Squid Game, j'aimerais que nous puissions retenter l’aventure et voir si nous pouvons intégrer Un, deux, trois, Soleil dans Fall Guys".

Un partenariat Squid Game x Fall Guys est-il envisageable ?

Nous pensons que le concept peut certainement fonctionner dans Fall Guys. Comme nous l'avons mentionné, la plupart des niveaux de Fall Guys sont très rapides. Et donc lancer un nouveau mini-jeu qui met à l'épreuve la patience et l'attention des participants peut relancer l’intérêt pour le titre. Voire même attirer de nouveaux joueurs, qui n’étaient pas séduits par le gameplay originel.

Le principe basique de Fall Guys consiste à savoir quand bouger, proposer l’inverse redistribuerait totalement les cartes.

Il convient de préciser que les propos de Walsh ne doivent pas être considérés comme une confirmation mais plutôt une éventualité de découvrir un jour prochain un niveau Un, deux, trois, Soleil au sein de Fall Guys.

Et comme Fall Guys est très porté sur les collaborations avec d'autres propriétés, on peut facilement imaginer nos adorables bonbons se glisser dans les combinaisons vertes morbidement uniformes des participants de Squid Game. Le Livre de la jungle et Tron ayant déjà fait l'objet de partenariats, rien ne l’interdit.