Facebook régulièrement en panne et sans modération, pour cause de trafic « sans précédent »

Facebook tremble sous le poids de sa nouvelle audience massive. Les internautes confinés du monde entier se tournent vers le site et l’application pour prendre des nouvelles de leur famille comme de leurs amis. Et cela pourrait bien s’intensifier au fur et à mesure que les jours de confinement total s’écoulent.

Jusqu'à présent, le réseau social a réussi à demeurer opérationnel. Mais il a dû aussi réduire drastiquement la qualité vidéo des bandes annonces, pastilles humoristiques ou quotidiennes de ses utilisateurs en Europe. A l’instar de tous les services de streaming vidéo qui tentent de préserver la bande passante dans cette zone géographique.

Parallèlement, de nombreux modérateurs de la plateforme ont vu leur contrat rompu par Facebook, en raison de l’incertitude économique régnante. Quiconque signale un message à l'attention de l’équipe de modération reçoit désormais un avertissement indiquant que Facebook est actuellement soumis à une pression accrue et que le contenu ne doit être signalé que s'il constitue clairement une violation importante des conditions d'utilisation du réseau social.

« La croissance de Facebook est sans précédent depuis les débuts de la pandémie du virus COVID-19, nous connaissons de nouveaux records d'utilisation presque chaque jour », nous informent Alex Schultz et Jay Pareikh, respectivement vice-présidents marketing et technique de la compagnie. Ainsi, le nombre total de messages aurait augmenté de 50 %, tandis que les appels vocaux et vidéo via Messenger ont plus que doublé.

Quelles alternatives à Facebook ?

Si vous cherchez un autre moyen de communiquer en attendant que Facebook règle ses soucis de gestion, il existe encore de nombreuses options. WhatsApp (appartenant également à Facebook) est un substitut particulièrement efficace à Messenger. Il vous permet de passer des appels vidéo gratuitement si vous utilisez une connexion Wi-Fi, et de rester facilement en contact avec plusieurs individus à la fois, grâce aux conversations de groupe.

La visioconférence, par le biais de Zoom.us, est une autre solution pratique. Le service n’intègre pas les chats SMS, mais il vous offre la possibilité de passer des appels vidéo avec 99 autres personnes gratuitement. Les appels sont limités à 40 minutes, sauf si l’administrateur de la visio dispose d’un compte premium.

Skype est enfin un excellent choix, aussi bien pour les discussions textuelles que pour les appels vidéo embarquant plusieurs participants. Il est très facile à utiliser, son interface a subi une refonte totale l'année dernière, et les appels Skype sont totalement gratuits entre deux utilisateurs (ou plus). Vous pouvez joindre des téléphones mobiles et des téléphones fixes, à condition d’acheter des crédits, ce qui revient moins cher que d'utiliser votre forfait mobile.

Via Engadget