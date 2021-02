Disney Plus sur Apple TV : comment diffuser l'ensemble des programmes sur votre support streaming dès maintenant ?

Lorsque Disney Plus a été lancé en 2019, les fans de Disney, Marvel et Pixar se sont réjouis de pouvoir retrouver des classiques comme Star Wars et de nouveaux favoris comme Moana dans une seule application en streaming. Depuis son lancement, Disney Plus a ajouté de nombreuses séries originales incontournables comme WandaVision et The Mandalorian.

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir pour regarder Disney Plus sur Apple TV, notamment comment installer l'application et ce qui est actuellement disponible pour la diffusion en continu.

Disney Plus est-il déjà sur Apple TV ?

Disney Plus est disponible dans l'App Store d'Apple pour être téléchargé sur Apple TV. Toutefois, l'App Store n'est pas disponible sur les anciens modèles d'Apple TV. Si vous avez une Apple TV HD ou une Apple TV 4K, l'App Store est fourni en standard sur votre appareil.

Si vous avez une Apple TV 3 ou antérieure, vous ne pourrez pas télécharger Disney Plus directement sur votre appareil. Cependant, vous pouvez utiliser AirPlay pour diffuser sur votre Apple TV du contenu provenant d'autres appareils iOS compatibles (par exemple, votre iPhone ou iPad).

L'installation de Disney Plus sur Apple TV est simple, rapide et facile :

Depuis l'écran d'accueil de votre Apple TV, localisez et ouvrez l'App Store

Dans l'App Store, cherchez Disney Plus et sélectionnez " Télécharger ".

L'application Disney Plus apparaîtra alors sur votre écran d'accueil

Ouvrez l'application et connectez-vous à un compte existant

Vous pouvez également ouvrir un nouveau compte

Si vous avez plusieurs utilisateurs d'Apple TV à votre domicile, créez jusqu'à sept profils sur un seul compte

(Image credit: Disney / Becca Caddy)

Que puis-je regarder sur Disney Plus avec Apple TV ?

Disney Plus dispose d'une vaste bibliothèque de contenus, allant des films d'animation classiques de Disney comme Blanche-Neige et les sept nains, aux films favoris de la renaissance de Disney comme Le Roi Lion, aux films Pixar plus récents comme Frozen et Frozen II. Les nouveaux remakes en direct de films Disney comme La Belle et la Bête et Cendrillon sont également disponibles en streaming sur Disney Plus.

Pour les amateurs de Star Wars, Disney Plus est un must. Tous les films Star Wars sont disponibles en streaming sur Disney Plus, y compris The Rise of Skywalker de 2019. Il y a aussi la nouvelle série originale de Star Wars, The Mandalorian, qui est une exclusivité Disney Plus.

Si les films Marvel sont plus votre tasse de thé, Disney Plus vous régale également. Presque tous les films Marvel peuvent être visionnés sur Disney Plus. Marvel a également sa propre série exclusive Disney Plus, alors pourquoi ne pas regarder WandaVision ?

Bien entendu, les clients du Royaume-Uni, d'Australie, du Canada et d'autres territoires pourront également profiter de Star sur Disney Plus dès maintenant. Avec des coffrets pour les vieux succès favoris comme Desperate Housewives, Grey's Anatomy et 24, il y a aussi des tonnes de Star Originals pour notre plus grand plaisir.

Les abonnés de Disney Plus pourront également bénéficier de Disney Plus Premier Access, ce qui signifie que vous serez l'un des premiers à regarder les tout nouveaux films de Walt Disney Studios.

Quels sont les autres services de streaming disponibles sur Apple TV ?

La plupart de vos services de streaming préférés sont disponibles sur Apple TV, avec des applications disponibles comme Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video et Hulu, entre autres. Vous pouvez également vous délecter de The Office sur Peacock ou explorer la dernière frontière avec Star Trek : Picard sur CBS All Access.

Si l'application de streaming que vous recherchez n'est pas préinstallée sur votre Apple TV, il vous suffit de la rechercher dans l'App Store.

Sur quels autres appareils puis-je regarder Disney Plus ?

Disney Plus est disponible sur la plupart des appareils, notamment les ordinateurs de bureau, Roku, LG TV, Chromebook et Chromecast, Sony Playstation 4 et Sony Smart TV, iPhone et iPad, Android et Xbox One. À l'origine, Disney Plus ne devait pas être disponible sur les appareils Amazon, mais les deux sociétés ont conclu un accord et vous pouvez désormais regarder Disney Plus en streaming sur les appareils Amazon Fire et les smart TV.

Si vous cherchez une description détaillée de ce qui vous ou les attend, consultez notre guide des meilleures séries Disney Plus, mais aussi notre test complet du service.