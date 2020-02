Des milliers de conversations WhatsApp rendues publiques sur Google ? C’est la faute de l’utilisateur !

WhatsApp est confronté à une crise de sécurité de grande ampleur, après que quelques 4 000 liens d’invitations vers des groupes privés, et plus de 500 000 conversations associées à ces derniers, aient été référencés publiquement sur le moteur de recherche Google.

Par défaut, ces liens ne sont visibles uniquement que par les utilisateurs invités dans le groupe privé qui les génère. Toutefois, s'ils sont mis en ligne ou partagés publiquement, alors ils peuvent être facilement indexés par le moteur de recherche. Permettant à de parfaits inconnus de les trouver, de rejoindre les groupes privés révélés et de récupérer les conversations confidentielles.

Danny Sullivan, responsable des relations publiques chez Google, a tweeté que le moteur de recherche ne faisait que relayer des informations déjà publiques. Un fonctionnement standard que WhatsApp aurait pu éviter en utilisant une balise méta « noindex » ou « norobots.txt » automatique sur la génération des liens d’invitation.

Search engines like Google & others list pages from the open web. That’s what’s happening here. It’s no different than any case where a site allows URLs to be publicly listed. We do offer tools allowing sites to block content being listed in our results: https://t.co/D1YIt228E3February 21, 2020