La date de sortie du Xiaomi 12 est confirmée, et c'est dans moins d'une semaine

Les rumeurs concernant le lancement de la série Xiaomi 12 se multiplient depuis plus d'un mois, et elles s’achèvent désormais avec la confirmation de la date de lancement du smartphone haut de gamme. A savoir le 28 décembre prochain, en Chine.

Comme le rapporte GizmoChina, Xiaomi a publié l'affiche de l'événement officiel visant à lancer la série Xiaomi 12. Elle montre une photo du sprinter chinois Su Bingtian, sans aucune information technique sur un ou plusieurs appareils mobiles Xiaomi next-gen.

Nous nous attendons à ce que la gamme se compose de trois smartphones, dont le Xiaomi 12, le Xiaomi 12X et un Xiaomi 12 Pro. Il est possible qu’un Xiaomi 12 Ultra et un Xiaomi 12 Mini se mêlent à la fête - mais les bruits de couloir suggèrent que chacun d'eux sera lancé à une date ultérieure.

De même, nous devrions patienter un certain temps avant que la série Xiaomi 12 ne soit lancée en dehors de la Chine. Rappelons-nous que le Xiaomi Mi 11 a été introduit sur le marché chinois au cours du mois de décembre 2020, avant de gagner progressivement le monde dès février.

Les trois variantes de la série Xiaomi 12 (12, 12X et 12X Pro) ont déjà été répertoriées sur les sites de certification comme TENAA et 3C en Chine. Ils correspondent aux numéros de modèle 2201123C (Xiaomi 12), 2112123AC (Xiaomi 12X), et 2201122C (Xiaomi 12 Pro).

Un Xiaomi 12 Ultra et un Xiaomi 12 Mini également en course ?

Il y a quelques jours à peine, des concepts et des spécifications clés de potentiels Xiaomi 12 Ultra et Xiaomi 12 Mini ont fait surface en ligne.

Les fuites suggèrent que le Xiaomi 12 Mini intégrerait un capteur photo primaire de 100 Mpx dans une configuration à quatre caméras arrière - comprenant aussi un ultra grand angle de 20 Mpx, une caméra selfie 2x et un zoom optique 5x. Une batterie de 4 700 mAh est de même mentionnée. Il serait vendu sous deux combinaisons possibles : 8 Go (RAM) / 256 Go (stockage) ou 12 Go (RAM) / 256 Go (stockage).

Et côté Xiaomi 12 Ultra ? L'appareil mobile pourrait embarquer un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution QHD Plus. En outre, il pourrait arborer des haut-parleurs Harmon Kardon pour délivrer un son de premier ordre.

Des modèles standards qui ne semblent pas en reste

Les variantes haut de gamme de la série, y compris le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro, sont très susceptibles de recevoir le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dans le Xiaomi 12X, nous pouvons nous attendre à bénéficier d’une puce Snapdragon 870 couplé à 8 Go de RAM.

Les Xiaomi 12 et 12X pourraient supporter un chargement rapide de 67W, passant à 120W au sein du Xiaomi 12 Pro.

Des spéculations antérieures ont laissé entendre que le Xiaomi 12 obtiendrait un écran incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une résolution 2K. Sur le plan de la mémoire, il disposera de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 1 To.

Sa configuration photo proposerait enfin un capteur primaire de 192 Mpx ou de 200 Mpx. Les deux autres variantes de la série devraient bénéficier d'un capteur primaire de 50 Mpx avec un périscope 5x et un ultra grand angle.