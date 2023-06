ChatGPT : OpenAI ne prévoit pas de lancer GPT-5, successeur de GPT-4

Le ChatGPT d'OpenAI est en constante évolution. Celui-ci en est d'ailleurs à sa quatrième version, GPT-4 . Le chatbot est capable de vous apprendre 25 langues différentes , de réaliser des œuvres d'art et même de composer des solos de guitare. Cette rapide évolution a poussé de nombreux spécialistes et entrepreneurs, dont Elon Musk et Steve Wozniak, à demander une pause dans la recherche. Et il semblerait que Sam Altman, PDG d'OpenAI, ait entendu cet appel.

Fin mars, plus de 1 100 signataires ont ainsi signé une lettre ouverte appelant "tous les laboratoires d'IA à interrompre immédiatement, pendant au moins six mois, la formation de systèmes d'IA plus puissants que le GPT-4". L'entreprise a tout de même prévu de faire évoluer son chatbot, mais pas dans l'immédiat. Sam Altman précise ainsi : "Nous avons beaucoup de travail à faire avant de lancer ce modèle [...] Nous travaillons sur les nouvelles idées dont nous pensons avoir besoin, mais nous ne sommes certainement pas près de commencer."

D'ailleurs, Sam Altman est actuellement en tournée mondiale. Celui-ci a demandé à de nombreuses reprises aux gouvernements de réglementer l'IA, et tout particulièrement la sienne. De plus, l'homme est contre la réglementation des petites startups d'IA. Le PDG d'OpenAI déclare : "La seule réglementation que nous avons demandée concerne nous-mêmes et les personnes plus importantes."

L'entrepreneur s'est par ailleurs longuement exprimé devant le Congrès américain, demandant clairement aux autorités de proposer des solutions de régulation. La Maison Blanche va ainsi injecter un budget conséquent dédié au développement d'une IA "éthique".

Devant la commission sénatoriale, Sam Altman déclare : "Mes pires craintes sont que nous, l'industrie technologique, causions des dommages importants au monde. Je pense que cela pourrait se produire de différentes manières." D'ailleurs, d'éminents chercheurs ont mis en garde contre un "risque d'extinction" lié à l'IA.