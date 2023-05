ChatGPT : Elon Musk a investi des dizaines de millions de dollars dans OpenAI

Le succès mondial du ChatGPT d’OpenAI, dont la quatrième version est déjà disponible, est indéniable. Et celui-ci fait beaucoup de jaloux, dont Elon Musk, qui veut maintenant créer son propre chatbot . Mais qui dit succès dit bénéfices, si bien qu’OpenAI engrenage désormais des millions de dollars. Mais Elon Musk, qui a cofondé l’entreprise en y injectant des dizaines de millions de dollars - et même une centaine, selon lui - n’apprécie pas la tournure que prennent les événements.

Lors d'une interview sur CNBC, Elon Musk déclare ainsi : "Il semble bizarre que quelque chose puisse être à but non lucratif, open source, et se transformer d'une manière ou d'une autre en source fermée à but lucratif [...] Ce serait comme si vous aviez financé une organisation pour sauver la forêt amazonienne et qu'au lieu de cela, elle était devenue une entreprise de bois d'œuvre qui aurait coupé la forêt et l'aurait vendue pour de l'argent.”

OpenAI : Elon Musk se contredit

Mais Elon Musk s’est contredit quant au montant investi dans OpenAI à son lancement. Le PDG de SpaceX, Tesla et Twitter avançait d’abord : "Je ne comprends toujours pas comment une organisation à but non lucratif à laquelle j'ai fait un don de 100 millions de dollars est devenue une entreprise à but lucratif avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars. Si c'est légal, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ?".

Mais, dans la même interview accordée hier, Elon Musk est étonnamment revenu sur son affirmation. En effet, lorsque le journaliste lui a demandé combien il avait donné à OpenAI, il a répondu : "Je ne suis pas sûr du chiffre exact, mais c'est un chiffre de l'ordre de 50 millions de dollars". Pourtant, une analyse des documents déposés auprès d'un organisme de réglementation de l'État montre que seul environ 15 millions de dollars de dons peuvent être tracés de manière définitive jusqu'à Elon Musk.