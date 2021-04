Cette nouvelle fonctionnalité Windows 10 va rendre vos ordinateurs portables plus durables

Windows 10 vient de délivrer une nouvelle version préliminaire, comprenant une fonctionnalité astucieuse permettant d’optimiser toutes les applications gourmandes en ressources système. Une mise à niveau qui vise ainsi à lutter contre l'épuisement rapide des batteries d’ordinateurs portables et à améliorer les performances globales. Entre autres avantages.

Ce "mode Eco", introduit au sein de la build 21364, est défini comme une option expérimentale. En effet, il n'est actuellement déployé qu'auprès d’un petit nombre de bêta-testeurs, mais il sera "progressivement étendu sur l’ensemble du canal Dev", précise Microsoft. A condition que les pré-tests ne rencontrent aucun problème majeur, évidemment.

Lorsque vous ouvrez le Gestionnaire des tâches - qui vous donne un aperçu de tous les processus en cours d'exécution sur le système, ainsi que de leur exploitation respective du processeur, de la mémoire vive et du stockage -, vous aurez désormais la possibilité de fermer automatiquement toute application gaspillant les ressources, via l’activation du mode Eco. Pour ce faire, il vous suffit de procéder à un clic droit sur une ou plusieurs applications, depuis le Gestionnaire des tâches, et d’appliquer le mode Eco. Toutes les applications fonctionnant déjà en mode Eco seront également mises en évidence dans la colonne "État", afin que vous puissiez les repérer du premier coup d'œil.

Le nouveau mode Eco garantit que le "processus est exécuté de la manière la plus économe en énergie". Cela peut se traduire par une baisse de la fréquence d'horloge du processeur, ce qui conduit à une meilleure performance thermique globale - une autre considération importante pour les ordinateurs portables - et à un usage moindre de la batterie. Le système se veut alors plus réactif en général.

"Nous constatons des améliorations allant jusqu'à quadrupler la réactivité de l'interface utilisateur sur un système occupé par le CPU", affirme la compagnie.

Le mode Eco accélère jusqu’à 76% la réactivité des applications prises en charge. Microsoft Word se lance environ 52% plus rapidement, tandis que le navigateur Edge démarre 49% plus vite (sans onglet).

Ces améliorations de performances sont certainement très intéressantes, et l'autonomie accrue de la batterie s’avère plus que bienvenue. Surtout au vu des applications en arrière-plan, de plus en plus nombreuses à monopoliser des quantités inquiétantes de ressources système - à l’instar d'Epic Games Store.

Pour l'instant, le mode Eco se concentre uniquement sur l'exploitation du processeur - la partie principale de l'équation lorsqu'il s'agit d'efficacité énergétique - mais à l'avenir, d'autres ressources système pourraient en profiter. Au fur et à mesure que la fonctionnalité sera étendue.