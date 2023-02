Cette exclusivité Nintendo Switch pourrait sortir plus tôt que prévu

Il semble qu'une exclusivité Nintendo Switch très attendue pourrait être lancée plus tôt que nous le pensions, si l'on en croit le listing d'un revendeur à son sujet.

Le jeu Nintendo Switch en question, Pikmin 4, est en développement depuis des années maintenant. Cependant, My Nintendo News (s'ouvre dans un nouvel onglet) a repéré une date de sortie du jeu le 23 mai, listée par le distributeur grec Game Explorers. Étant donné que nous avons vu très peu de choses sur Pikmin 4 jusqu'à présent, cette date de lancement semble arriver un peu plus tôt que prévu.

Un bref aperçu de Pikmin 4 a été dévoilé lors de la présentation Nintendo Direct de septembre 2022, aux côtés de l'application mobile Pikmin Bloom développée par Niantic. À l'époque, le producteur Shigeru Miyamoto avait donné une date de sortie approximative de 2023.

(Image credit: Nintendo)

Ce référencement pour la distribution de Pikmin 4 arrive juste après les rumeurs d'un Nintendo Direct en février (merci, Game Rant), qui, selon Jeff Grubb, un initié de l'industrie, pourrait avoir lieu dès cette semaine.

Cela correspondrait aux précédentes présentations Direct de Nintendo. Le géant technologique basé à Kyoto organise généralement une présentation Nintendo Direct au mois de février. Ces rumeurs, si elles sont vraies, indiquent que Pikmin 4 sera le jeu phare de la prochaine présentation Nintendo Direct.

Un grain de sel de la taille d'un Pikmin

(Image credit: Nintendo)

Bien qu'il soit possible que Pikmin 4 soit lancé fin mai, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour que le jeu sorte. En effet, le 12 mai verra le lancement de ce qui est peut-être le plus grand jeu de la Nintendo Switch depuis son lancement en 2017, à savoir The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Le 23 mai, date de sortie potentielle de Pikmin 4, des millions de propriétaires de Switch seront encore trop occupés à explorer les cieux d'Hyrule pour s'aventurer dans les jardins infestés et les sous-bois humides de Pikmin 4.

Cela ne veut pas dire que Pikmin n'attire pas, puisqu'il a conservé une grande popularité depuis l'époque du Gamecube. Cependant, il est généralement éclipsé par l'équipe majeure de Nintendo, à l'origine des Zelda et Mario. Même Xenoblade et Fire Emblem lui passent devant désormais.

Malgré tout, que Pikmin 4 atteigne ou non la date supposée du 23 mai, les propriétaires de Nintendo Switch chercheront à obtenir tout le soutien possible de la part des développeurs. À l'exception de Zelda et Pikmin, nous attendons avec impatience les DLC post-lancement de Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Engage et Mario Kart 8 Deluxe.

Selon une rumeur, Nintendo ne participera pas à l'E3 (tout comme ses concurrents Microsoft et Sony), il est donc probable que le constructeur n'ait pas grand-chose à offrir en termes de titres majeurs pour sa console phare et qu'il concentre ses efforts sur la Nintendo Switch 2.