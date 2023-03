Canva dévoile ses nouvelles fonctions "magiques" boostées à l'IA

Canva a annoncé le déploiement à grande échelle sur la plateforme de nouveaux outils d'IA conçus pour accélérer les flux de travail en matière de création. ils s'adressent plus particulièrement aux spécialistes du marketing et aux équipes créatives soucieux de leur marque.

Dévoilé lors de l'événement Canva Create, le nouvel assistant permet aux utilisateurs de naviguer dans le célèbre logiciel de conception graphique et de faire des recommandations en matière de graphisme, ainsi que d'accéder rapidement à des outils tels que le rédacteur AI : Magic Write.

Et ce n'est pas tout : d'autres fonctionnalités ont été ajoutées à la suite graphique de l'entreprise, axée sur les professionnels, qui, selon Canva, "permettra aux équipes créatives de travailler non seulement plus rapidement, mais aussi plus intelligemment".

Quelles sont les nouveautés de Canva ?

Magic - c'est le mot à la mode chez Canva pour sa dernière série de mises à jour ; presque tout est "magique".

En tête de liste, Magic Design. Encore en version bêta, cet outil est capable de créer des modèles de conception adaptés à la marque en se basant sur les directives et les ressources de l'utilisateur. L'entreprise explique que les utilisateurs peuvent saisir leurs idées et voir l'application générer des diapositives entières riches en contenu.

(Image credit: Canva)

Le lancement de Magic Write sur l'ensemble du site ne manquera pas non plus d'attirer l'attention. Jusqu'à présent réservé à Canva Docs - le logiciel de PAO de la plateforme - l'assistant de rédaction est désormais disponible dans toutes les applications de la suite graphique. S'appuyant sur la puissance de ChatGPT, il est capable de faire des suggestions de sujets de blog et autres en fonction des demandes de l'utilisateur.

Les nouveaux outils Magic Eraser et Magic Edit, qui, à la manière d'Adobe Photoshop, utilisent l'IA pour supprimer facilement les éléments indésirables dans les photos et remplacer les éléments par ceux qui correspondent le mieux à la marque et à son message, sont encore plus "magiques".

La magie ne s'arrête pas là. Draw est le nouvel outil de dessin demandé par la communauté et destiné à faciliter l'esquisse de maquettes et l'annotation de documents et de présentations. La prise en charge du générateur de texte à partir d'images du service a également été améliorée, avec des résolutions plus élevées et des temps de génération plus courts.

Les entreprises à vocation internationale peuvent désormais utiliser le nouveau logiciel de traduction intégré, judicieusement intitulé Translate, qui génère des textes localisés et prend en charge plus de 100 langues.

(Image credit: Canva)

En ce qui concerne la vidéo, élément essentiel de toute stratégie moderne de marketing de contenu, l'éditeur vidéo Canva propose désormais la fonction Beat Sync, qui fait correspondre les séquences au rythme de votre piste audio pour une synchronisation parfaite. La plateforme voit également le déploiement de l'option "Créer une animation", qui permet aux concepteurs de définir une trajectoire d'animation et d'ajuster la vitesse des mouvements.

Et parce que l'image de marque est plus importante que jamais, Canva a créé le nouveau Brand Hub, mettant à jour son Brand Kit afin d'offrir un lien collaboratif pour la gestion de tous les actifs, modèles et directives d'image de marque spécifiques au domaine.