Canon EOS 850D : le nouveau reflex pour débutants est disponible en précommande

Le Canon EOS 850D vient d'être officiellement dévoilé et s’insère dans la longue lignée des reflex à destination des amateurs de photo néophytes. Succédant ainsi aux EOS 800D et 77D.

Que propose-t-il d’inédit ? Pas grand-chose vu de l'extérieur, le 850D s'inspirant beaucoup de la conception de ses prédécesseurs. Les principaux ajouts sont un bouton AF-On, qui vient remplacer la mise au point par semi-pression de l’obturateur, et une molette permettant de faire défiler les différentes options de l’appareil.

A l’intérieur, en revanche, le nouveau capteur, le nouveau processeur et le nouveau système de stabilisation numérique en font un modèle à surveiller parmi les futurs meilleurs reflex de l’année en cours. Ensemble, les trois composants portent les performances de prise de vue à un niveau supérieur.

Son capteur CMOS APS-C Dual Pixel de 24,1 Mpx pixel se rapproche de celui du Canon EOS 250D. Associé au processeur Digic 8, il augmente la cadence de prise de vue en rafale à 7 images par seconde (contre 6 images par seconde pour son prédécesseur), tandis que l’enregistrement vidéo adopte la 4K/25p. Nous aurions bien entendu préféré une option à 30p mais ce n’est déjà pas si mal.

L’EOS 850D conserve le même système autofocus à 45 points que la génération précédente. Cependant, ses capacités de mise au point devraient être considérablement améliorées grâce à l'inclusion d'un nouveau capteur de mesure RVB+IR de 220 000 pixels. Qui s’avère identique à celui du Canon EOS 90D, plus coûteux.

Cette configuration vous permet de suivre vos sujets en mode Live View, avec une meilleure précision. Y compris les sujets comme les scènes d’action les plus rapides. Via l’Intelligent Tracking, vous pouvez immortaliser des événements sportifs et des morceaux de vie de la faune sauvage, sans bruit numérique.

(Image credit: Canon)

La revanche du reflex sur les sans miroir ?

L'arrivée d'un nouveau reflex adapté aux débutants semble un peu en décalage avec le reste du marché photo qui privilégie aujourd’hui les appareils sans miroir. Le Canon 850D s’illustrera-t-il comme le renouveau de sa famille autrefois populaire ?

Bien qu'il soit loin d'être à la pointe de la technologie, il reste certainement une proposition assez solide sur le papier, en particulier si vous conservez à domicile des objectifs EF ou EF-S. En plus des prises de vue et du système autofocus mis à niveau, il bénéficie d’un écran tactile à angle variable de 3 pouces qui lui octroie une belle polyvalence.

D'un autre côté, l’EOS 850D devra s’affirmer et convaincre une nouvelle génération de photographes qui n'a pas grandi avec un reflex numérique. Son prix peut également freiner les plus curieux face à des concurrents sans miroir, tels que le Nikon Z50 qui offre plus de puissance dans un boîtier plus petit pour un prix similaire.

Le Canon EOS 850D sera mis en vente à partir d'avril 2020 pour 909,99 €. Il est d’ores et déjà disponible en précommande au même prix de lancement. Le même que son prédécesseur. Nous vous partagerons bientôt un test complet de cet appareil photo remarquable.