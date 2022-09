Breath of the Wild 2 a finalement une date de sortie - et un nouveau nom

Nintendo a annoncé une date de sortie et un nouveau titre pour la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La séquelle tant attendue de Breath of the Wild sortira le 12 mai 2023. Mais elle ne s'appellera pas Breath of the Wild 2, Nintendo a préféré introduire une nouvelle dénomination. Vous découvrirez donc The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

L'annonce a été faite via le partage d’une bande-annonce inédite. Vous pouvez la visionner ci-dessous, et bonne nouvelle : Link est toujours de la partie.

Les larmes aux yeux

Après cette courte bande-annonce, nous ne savons pas vraiment comment s’articulera le gameplay, ni quelle histoire il racontera. Dévoilant une série de sculptures en bois, la vidéo nous donne quelques aperçus de Link (dont l’action se résume à se laisser tomber depuis les nuages, chevauchant ce qui ressemble à une plateforme en lévitation, et volant bon gré, mal gré. Bien sûr, il escaladera aussi une falaise (comme dans tout opus de Zelda réussi).



Malgré ce peu d’éléments, nous sommes heureux d’entendre parler concrètement de Breath of the Wild 2. Annoncé à l'origine durant l'E3 2019, nous avons dû attendre deux ans de plus avant d'obtenir quelques informations complémentaires sur la prochaine aventure de Link, nous rassurant sur son développement en cours. La sortie du jeu a depuis été reportée, Nintendo communiquant un lancement courant 2023. Aujourd’hui, nous connaissons enfin la date fatidique à laquelle Tears of the Kingdom se dévoilera enfin.

Breath of the Wild étant considéré comme l'un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch, les attentes pour cette suite à venir sont élevées. Nous espérons lire plus de révélations sur Tears of the Kingdom dans les mois qui viennent, et regarder une vraie bande-annonce exposant son gameplay dans une prochaine session Nintendo Direct.